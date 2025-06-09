"Укрзализныця" ужесточает меры безопасности: пассажиров призывают прибывать на вокзалы заранее и быть готовыми к задержкам

АО "Укрзализныця" усилит контроль на вокзалах из-за угрозы со стороны России. Пассажиров просят прибывать на станции заранее до отправки

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правления "Укрзализныця" Александр Перцовский.

По его словам, российские пропагандисты призывают остановить железную дорогу и ударить по инфраструктуре. Перцовский заметил, что эти угрозы уже стали повседневной реальностью в течение трех лет войны. За это время оккупанты в целом атаковали железнодорожную инфраструктуру 3,7 тыс. раз.

"Преступлений, квалифицированных как диверсия или террористический акт — около 300, как нарушение законов и обычаев войны — более 400. Чего только не летело по железнодорожной инфраструктуре: калибры, х-22 и х-101, КАБы и ФАБы, с-300/с-400 отдельный участок — прицельно гонятся за подвижным составом дронами", — уточнил Перцовский.

Он призвал пассажиров оставаться бдительными и сообщать работникам вокзала или правоохранителям о любых подозрительных действиях, предметах.

Пассажиров призывают раньше прибывать на вокзалы

Как сообщил Перцовский, "Укрзализныця" ужесточает контрольные мероприятия на вокзалах.

Он призвал пассажиров отправляться на вокзалы заранее — за 20-30 минут до отправления поезда и "планировать путешествия так, чтобы быть готовыми к определенным замедлениям и задержке", а также "не планировать свои стыковки минута в минуту".

"Продолжать движение сегодня – это ежедневный риск. Говорим об этом откровенно. Сложно, но мы принимали решение – восстанавливать сообщение в Краматорске после ужасной трагедии, ехать в Херсон сразу после деоккупации, возвращаться в другие прифронтовые общины, ехать туда – куда нужно ехать украинцам", — резюмировал Перцов.

Железнодорожная инфраструктура подвергается враждебным атакам

6 июня в результате российской атаки был поврежден железнодорожный участок в Киевской области.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.

А 16 мая российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.