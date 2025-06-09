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"Укрзализныця" ужесточает меры безопасности: пассажиров призывают прибывать на вокзалы заранее и быть готовыми к задержкам
АО "Укрзализныця" усилит контроль на вокзалах из-за угрозы со стороны России. Пассажиров просят прибывать на станции заранее до отправки
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава правления "Укрзализныця" Александр Перцовский.
По его словам, российские пропагандисты призывают остановить железную дорогу и ударить по инфраструктуре. Перцовский заметил, что эти угрозы уже стали повседневной реальностью в течение трех лет войны. За это время оккупанты в целом атаковали железнодорожную инфраструктуру 3,7 тыс. раз.
"Преступлений, квалифицированных как диверсия или террористический акт — около 300, как нарушение законов и обычаев войны — более 400. Чего только не летело по железнодорожной инфраструктуре: калибры, х-22 и х-101, КАБы и ФАБы, с-300/с-400 отдельный участок — прицельно гонятся за подвижным составом дронами", — уточнил Перцовский.
Он призвал пассажиров оставаться бдительными и сообщать работникам вокзала или правоохранителям о любых подозрительных действиях, предметах.
Пассажиров призывают раньше прибывать на вокзалы
Как сообщил Перцовский, "Укрзализныця" ужесточает контрольные мероприятия на вокзалах.
Он призвал пассажиров отправляться на вокзалы заранее — за 20-30 минут до отправления поезда и "планировать путешествия так, чтобы быть готовыми к определенным замедлениям и задержке", а также "не планировать свои стыковки минута в минуту".
"Продолжать движение сегодня – это ежедневный риск. Говорим об этом откровенно. Сложно, но мы принимали решение – восстанавливать сообщение в Краматорске после ужасной трагедии, ехать в Херсон сразу после деоккупации, возвращаться в другие прифронтовые общины, ехать туда – куда нужно ехать украинцам", — резюмировал Перцов.
Железнодорожная инфраструктура подвергается враждебным атакам
6 июня в результате российской атаки был поврежден железнодорожный участок в Киевской области.
Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.
А 16 мая российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.