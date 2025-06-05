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"Укрзализныця" запускает еще один дополнительный поезд Киев — Ясиня из-за высокого спроса на Карпаты

Укрзализныця
Дополнительный поезд Киев — Ясиня

В связи с растущим спросом на путешествия в Карпаты "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №203/204 сообщением Киев — Ясиня. Новое сообщение обеспечит удобный доезд до популярных курортов региона в период летнего туристического сезона.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Киева 23 и 25 июня в 23:00 и прибывать на станцию Ясиня в 14:17 на следующий день.

В обратном направлении из Ясини отправление запланировано на 24 и 26 июня в 18:05 с прибытием в Киев в 09:18.

Маршрут поезда проходит через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель и Ворохту, что делает его удобным вариантом для путешественников к горным курортам. Билеты на эти даты уже доступны в продаже.

В "Укрзализныце" отмечают, что продолжают анализировать пассажиропоток и прорабатывать возможности назначения дополнительных рейсов на популярные маршруты с учетом технических возможностей и имеющегося подвижного состава.

Также для удобства пассажиров во время пикового периода "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев – Ужгород. Новый рейс позволит увеличить количество доступных мест для путешествий в конце мая и начале июня.

Автор:
Татьяна Гойденко