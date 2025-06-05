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"Укрзалізниця" запускає ще один додатковий поїзд Київ — Ясіня через високий попит на Карпати

Укрзалізниця
Додатковий поїзд Київ — Ясіня

У зв’язку зі зростаючим попитом на подорожі до Карпат "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №203/204 сполученням Київ — Ясіня. Нове сполучення забезпечить зручний доїзд до популярних курортів регіону в період літнього туристичного сезону.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Згідно з розкладом, поїзд вирушатиме з Києва 23 та 25 червня о 23:00 і прибуватиме до станції Ясіня о 14:17 наступного дня.

У зворотному напрямку, з Ясіні, відправлення заплановане на 24 та 26 червня о 18:05 з прибуттям до Києва о 09:18.

Маршрут поїзда пролягає через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель та Ворохту, що робить його зручним варіантом для мандрівників до гірських курортів. Квитки на ці дати вже доступні у продажу.

В "Укрзалізниці" зазначають, що продовжують аналізувати пасажиропотік та опрацьовувати можливості призначення додаткових рейсів на популярні маршрути, з урахуванням технічних можливостей та наявного рухомого складу.

Також для зручності пасажирів під час пікового періоду "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №284/283 сполученням Ужгород – Київ – Ужгород. Новий рейс дозволить збільшити кількість доступних місць для подорожей наприкінці травня та на початку червня.

Автор:
Тетяна Гойденко