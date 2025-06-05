"Укрзалізниця" запровадила єдиний тариф на платформи для припортових і прикордонних станцій

З 1 червня "Укрзалізниця" встановила єдиний тариф на використання всіх типів платформ, що прямують до припортових і прикордонних станцій.

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Про це інформує Delo.ua із посиланням на інформацію ЦТС "Ліски".

З метою розвитку перевезень фітинговими платформами "Укрзалізниці" територією України та за її межами від 1 червня встановлено єдиний тариф на користування всіма видами платформ за наступними напрямками:

припортові станції — станції філії "ЦТС "Ліски" та зворотно;

прикордонні станції — станції філії "ЦТС «Ліски" та зворотно;

між станціями філії "ЦТС "Ліски".

До кінця 2025 року фактична ставка плати на загальних умовах за використання власних фітингових платформ за цими напрямками становить 270 грн на добу без ПДВ. Вона буде застосовуватися до платформ довжиною 40, 60 та 80 футів.

Зазначається, що в майбутньому планується задіяти в цьому механізмі всі термінальні потужності АТ "Укрзалізниця". Це дасть змогу забезпечувати клієнтів рухомим складом і термінальними послугами на рівних, прозорих умовах, а також сприятиме підвищенню обсягів перевезень зазначеним рухомим складом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у 2025 році на 40% зменшила витрати на скріплення для рейок, фарбу та фанеру, які використовуються під час модернізації та ремонту пасажирських поїздів.