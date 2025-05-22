Модернізація колій за майже 85 млн грн: "Укрзалізниця" знизила вартість закупівлі на 40%

Завдяки оновленим умовам закупівлі та високій конкуренції, “Укрзалізниця” придбала понад 240 тисяч комплектів європейських пружних дюбельних скріплень для модернізації залізничної інфраструктури зі знижкою у 40% від попередньої вартості. Вартість контракту становить 84,8 млн грн (без ПДВ).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Закупівля з вигодою

"Укрзалізниця" успішно завершила конкурентні торги на закупівлю 240,67 тисяч комплектів пружних дюбельних скріплень для рейок типу Р-65. Ця закупівля сприятиме значному оновленню та ремонту ключових ділянок залізничних колій, що підвищить надійність інфраструктури та безпеку перевезень.

Перед проведенням тендера "Укрзалізниця" оновила умови постачання, ліквідувала дискримінаційні бар’єри, об’єднала потреби в одну закупівлю та скасувала вимогу щодо зайвих документів. Завдяки цьому у торгах взяли участь п’ять компаній, включно з провідними світовими виробниками скріплень.

За підсумками торгів найвигіднішу пропозицію надало ТОВ "Джи Ес Ай Груп", яке представляє продукцію швейцарського виробника Schwihag AG.

Вартість контракту становить 84,8 млн грн (без ПДВ), а ціна одного комплекту — 352 грн. Це більш ніж на 40% дешевше за середні ринкові ціни на аналогічну продукцію.

Для порівняння, у 2023 році імпортні W30-скріплення R65 закуповували за 520 грн за штуку, а вітчизняні анкерні — по 585-618 грн за комплект.

Що відомо про скріплення

Скріплення є ключовим елементом кріплення рейок до залізобетонних шпал, особливо на кривих ділянках головних колій. Вони забезпечують міцне притискання рейки, підтримують правильний колійний розмір і гасіння вібрацій.

У поєднанні з рейками такі скріплення формують єдину конструкцію, що гарантує безпечний рух потягів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.