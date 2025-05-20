Оптимізації закупівель: "Укрзалізниця знизила вартість фанери на 40% та фарби — на 38%

“Укрзалізниця” вдало оптимізувала витрати на закупівлю матеріалів для ремонту пасажирських вагонів, знизивши вартість фанери на 40% та двокомпонентної фарби — на 38%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр УЗ.

Це стало можливим завдяки тісній співпраці з ринком, спрощенню тендерної документації та проведенню конкурентних аукціонів, в результаті яких контракти уклали з українськими виробниками якісної продукції.

Про результати аукціону

За підсумками конкурентного аукціону вартість фанери скоротилася на 40% у порівнянні з попередніми закупівлями. Такий результат став можливим завдяки врахуванню зворотного зв’язку від ринку, спрощенню тендерної документації та усуненню зайвих вимог. Переможцем конкурсу став український виробник, який запропонував фанеру високої якості.

Аналогічний результат показала закупівля двокомпонентної фарби для вагонів: ціна зменшилася на 38%. Цього вдалося досягти завдяки об’єднанню різних компонентів для фарбування в межах однієї закупівлі та, як наслідок конкурентних торгів, підписанню контракту з безпосереднім виробником.

Всі закуплені матеріали вже доставлені, перевірені за якістю та передані у виробництво для модернізації парку пасажирських вагонів.

Зазначається, що "Укрзалізниця" розпочала масштабну трансформацію закупівельного процесу. Новий підхід дозволяє усунути зайві вимоги, врахувати реальні можливості ринку, підвищити рівень конкуренції та забезпечити максимально вигідні умови як для компанії, так і для держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.