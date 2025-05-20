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Оптимизации закупок: "Укрзализныця" снизила стоимость фанеры на 40% и краски - на 38%
“Укрзализныця” удачно оптимизировала расходы на закупку материалов для ремонта пассажирских вагонов, снизив стоимость фанеры на 40% и двухкомпонентной краски — на 38%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр УЗ.
Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с рынком, упрощению тендерной документации и проведению конкурентных аукционов, в результате которых контракты были заключены с украинскими производителями качественной продукции.
О результатах аукциона
По итогам конкурентного аукциона стоимость фанеры сократилась на 40% по сравнению с предыдущими закупками. Такой результат стал возможным благодаря учету обратной связи от рынка, упрощению тендерной документации и устранению лишних требований. Победителем конкурса стал украинский производитель, предложивший фанеру высокого качества.
Аналогичный результат показала закупка двухкомпонентной краски для вагонов: цена снизилась на 38%. Этого удалось добиться благодаря объединению различных компонентов для покраски в рамках одной закупки и, как следствие конкурентных торгов, подписанию контракта с непосредственным производителем.
Все закупленные материалы уже доставлены, проверены по качеству и переданы в производство по модернизации парка пассажирских вагонов.
Отмечается, что "Укрзализныця" приступила к масштабной трансформации закупочного процесса. Новый подход позволяет устранить лишние требования, учесть реальные возможности рынка, повысить уровень конкуренции и обеспечить максимально выгодные условия как компании, так и государства.
Напомним, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.