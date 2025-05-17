"Укрзализныця" выставила на аукцион первые лоты металлолома через Prozorro.

После более чем полуторагодичного перерыва "Укрзализныця" возвращается к реализации металлолома через систему электронных торгов Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Первые аукционы пройдут 26 мая 2025 года. Всего планируется продать около 12 тысяч тонн металлолома, разделенных более чем на 30 лотов.

Лоты уже опубликованы в системе, и потенциальные участники могут ознакомиться с условиями. Металлолом хранится на площадках в Киевской, Харьковской, Львовской, Полтавской, Одесской и Черниговской областях. Стоимость погрузки в железнодорожный вагон для всех партий единая — 1344,50 грн за тонну с НДС.

По словам члена правления "Укрзализныци" Евгения Шрамко, компания стремится обеспечить максимальную прозрачность и конкуренцию во время проведения торгов.

Он отметил, что лоты сформировали в объеме от 130 до 700 тонн. Предварительно провели большую подготовительную работу: перешли на обновленный ГОСТ, сократили количество точек отгрузки и провели консультации с участниками рынка.

"Это первые торги после более чем 1,5-летней паузы — в апреле реализация металлолома через Prozorro.Продажи была официально возобновлена. Перед стартом продаж мы провели консультации с представителями рынка, чтобы привлечь как можно больше участников", — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решение о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.