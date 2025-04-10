"Укрзализныця" отремонтирует 280 км путей благодаря тендеру на рельсы: детали

"Укрзализныця" провела конкурентный тендер на закупку рельсов, что позволит отремонтировать и построить 280 км путей.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о торгах

В тендере приняли участие семь компаний, среди которых были известные производители и трейдеры из Австрии, Нидерландов, Японии, Чешской Республики, Бельгии и Китая.

Победу одержала австрийская компания Voestalpine Rail Technology GmbH, с которой заключен контракт на поставку 36 тысяч тонн рельсов типа Р65.

Стоимость составляет 32,4 млн евро – ⁠в расчете 900 евро за тонну рельса.

Такая цена по результатам торгов позволила сэкономить предусмотренные средства на закупку и заказать на 20% больше реек.

Закупка проводилась в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги", реализуемого совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Тендер прошел на электронном портале закупок ЕБРР (ECCEP).

Что известно о закупках УЗ

Рельсы являются критически важными для эффективной работы железнодорожной сети и безопасности движения. Последние три года поставки были нерегулярными, что негативно сказалось на скорости движения поездов и процессах восстановления и строительства железнодорожных путей.

После оккупации Мариуполя и уничтожения единственного украинского производителя рельсов, металлургического комбината "Азовсталь", "Укрзализныця" была вынуждена обратиться к международным рынкам. В настоящее время компания активно закупает эту продукцию у ведущих мировых производителей и поставщиков.

Это уже второй с начала года контракт на поставку рельс.

Ранее соглашение было заключено на поставку рельс из Китая. Уже в апреле начнется отгрузка, и через три месяца критически важный груз будет в Украине.

Также в прошлом году "Укрзализныця" заключила соглашения с поставщиками из Франции и Чехии, а также получила рельсы от Японского агентства международного сотрудничества.