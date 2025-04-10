"Укрзалізниця" відремонтує 280 км колій завдяки тендеру на рейки: деталі

“Укрзалізниця” провела конкурентний тендер на закупівлю рейок, що дозволить відремонтувати та побудувати 280 км колій.

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Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про торги

У тендері взяли участь сім компаній, серед яких були відомі виробники та трейдери з Австрії, Нідерландів, Японії, Чеської Республіки, Бельгії та Китаю.

Перемогу здобула австрійська компанія Voestalpine Rail Technology GmbH, з якою укладено контракт на постачання 36 тисяч тонн рейок типу Р65.

Вартість становить 32,4 млн євро – ⁠у розрахунку 900 євро за тонну рейки.

Така ціна за результатами торгів дозволила зекономити передбачені кошти на закупівлю та замовити на 20% рейки більше.

Закупівля проводилась в рамках проєкту "Надзвичайна підтримка української залізниці", реалізованого спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Тендер відбувся на електронному порталі закупівель ЄБРР (ECCEP).

Що відомо про закупівлі УЗ

Рейки є критично важливими для ефективної роботи залізничної мережі та безпеки руху. Останні три роки постачання були нерегулярними, що негативно позначилося на швидкості руху поїздів та на процесах відновлення і будівництва залізничних шляхів.

Після окупації Маріуполя та знищення єдиного українського виробника рейок, металургійного комбінату "Азовсталь", "Укрзалізниця" була змушена звернутися до міжнародних ринків. Зараз компанія активно закуповує цю продукцію у провідних світових виробників та постачальників.

Це вже другий від початку року контракт на постачання рейки.

Раніше угоду було укладено на постачання рейки з Китаю. Вже у квітні розпочнеться відвантаження, і за три місяці критично важливий вантаж буде в Україні.

Також у минулому році "Укрзалізниця" уклала угоди з постачальниками з Франції та Чехії, а також отримала рейку від Японського агентства міжнародного співробітництва.