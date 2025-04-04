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"Укрзалізниця" закупила 32 тисячі тонн рейок з Китаю: фахівці побували на виробництві

Укрзалізниця
Фахівці УЗ відвідали виробництво в Китаї / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” вперше за чотири роки провела конкурентну закупівлю рейки з Китаю через відкриті торги в системі Prozorro. Вже у квітні розпочнеться відвантаження, і за три місяці критично важливий вантаж буде в Україні.

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Про це повідомила пресслужба УЗ, розмістивши також кадри з виробництва у Китаї.

В компанії зазначили, в січні 2025 року було підписано дві угоди на закупівлю 32 тисяч тонн вкрай важливої рейкової продукції. Очікується, що цієї кількості вистачить для будівництва та відновлення приблизно 245 кілометрів залізничних колій.

Варто відзначити, що контрактна ціна однієї тонни рейки становить 960 доларів (без урахування ПДВ), що значно вигідніше за попередні домовленості.

"Наші фахівці побували на місці виробництва рейки в Китаї, де вже завершено прокат першої партії в 16 тис. тонн, і провели детальний огляд продукції та ознайомилися з процесом виробництва", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, нещодавно Крюківський вагонобудівний завод провів випробування першого плацкартного вагону для "Укрзалізниці". В минулі роки підприємство займалося складанням та поставками таких вагонів тільки на експорт.

Автор:
Тетяна Бесараб