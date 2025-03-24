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Крюківський вагонобудівний завод презентував перший плацкарт для "Укрзалізниці": як виглядає (ФОТО)
Крюківський вагонобудівний завод провів випробування першого плацкартного вагону для "Укрзалізниці". В минулі роки підприємство займалося складанням та поставками таких вагонів тільки на експорт.
Про це йдеться в повідомленні КВБЗ.
Зазначається, що цей вагон зразка 2025 року принципово новий. Залишено лише кузов моделі 61-779. Що стосується ходових частин, гальмівного обладнання, систем життєзабезпечення, безпеки, внутрішнього інтер’єру – то це нові розробки.
КВБЗ вже має досвід складання і поставки плацкартних вагонів у минулі роки для замовників із Казахстану, Таджикистану тощо. Проте для "Укрзалізниці" плацкартні вагони не постачалися.
Чим відрізняються нові плацкартні вагони
- На підприємстві зауважили, що нові вагони мають принципово новий інтер’єр у світлих кольорах, як і хотіли пасажири. Максимально застосовано матеріали із нержавіючої сталі, покращена оббивка полиць.
- Враховано побажання пасажирів щодо приватності - з’явилися повздовжні перегородки, які відділяють бокси від проходу.
- Для зручної подорожі пасажирів на верхніх полицях зменшено розмір багажної полиці, щоб людина могла сісти, скористатися столиком, який тут є і може слугувати для роботи з гаджетами, розміщення їжі та напоїв.
- Для пасажирів на нижніх полицях влаштовано затишний м’який куточок біля вікна, у спинці дивана є зручна газетниця, під полицею – місткий рундук.
- Ергономіка вагона – зручні драбинки для пасажирів на верхніх полицях, зігнуті поручні, перегородки, вбудовані ручки – усе це покликано зробити подорож для людей якомога зручнішою, а ще – порадувати око і підняти настрій.
- Усі пасажири плацкартного вагона матимуть індивідуальні світильники з регуляторами яскравості та можливістю змінювати кут їх нахилу, м’яким спектром освітлення, а також розетки з USB портами.
- Освітленню салону - у плацкартному вагоні немає коридора, а є наскрізний прохід. Він обладнаний суцільною світловою енергозберігаючою лінією.
Також зазначено, що у вагоні 58 пасажирських місць: дев'ять шестимісних боксів і один чотиримісний бокс. Бокових полиць у ньому немає, бо вагони мають віялові двері, що відкриваються в обидва боки. Залишок місця використано для облаштування шафи з полицями для зберігання чистої білизни чи ще якихось необхідних речей. У традиційних купейних вагонах такого немає.
Перший вагон успішно пройшов випробування за маршрутом Кременчук–Полтава–Кременчук.
Нагадаємо, з 27 лютого в Україні стартував перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Продаж квитків на новий дитячий вагон розпочали у складі поїзда №351 Київ – Кишинів. Новий дитячий вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні і має ряд спеціальних зручностей для маленьких пасажирів.