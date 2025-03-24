Крюківський вагонобудівний завод презентував перший плацкарт для "Укрзалізниці": як виглядає (ФОТО)

Крюківський вагонобудівний завод провів випробування першого плацкартного вагону для "Укрзалізниці". В минулі роки підприємство займалося складанням та поставками таких вагонів тільки на експорт.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в повідомленні КВБЗ.

Зазначається, що цей вагон зразка 2025 року принципово новий. Залишено лише кузов моделі 61-779. Що стосується ходових частин, гальмівного обладнання, систем життєзабезпечення, безпеки, внутрішнього інтер’єру – то це нові розробки.

КВБЗ вже має досвід складання і поставки плацкартних вагонів у минулі роки для замовників із Казахстану, Таджикистану тощо. Проте для "Укрзалізниці" плацкартні вагони не постачалися.

Чим відрізняються нові плацкартні вагони

На підприємстві зауважили, що нові вагони мають принципово новий інтер’єр у світлих кольорах, як і хотіли пасажири. Максимально застосовано матеріали із нержавіючої сталі, покращена оббивка полиць.

Враховано побажання пасажирів щодо приватності - з’явилися повздовжні перегородки, які відділяють бокси від проходу.

Для зручної подорожі пасажирів на верхніх полицях зменшено розмір багажної полиці, щоб людина могла сісти, скористатися столиком, який тут є і може слугувати для роботи з гаджетами, розміщення їжі та напоїв.

Для пасажирів на нижніх полицях влаштовано затишний м’який куточок біля вікна, у спинці дивана є зручна газетниця, під полицею – місткий рундук.

Ергономіка вагона – зручні драбинки для пасажирів на верхніх полицях, зігнуті поручні, перегородки, вбудовані ручки – усе це покликано зробити подорож для людей якомога зручнішою, а ще – порадувати око і підняти настрій.

Усі пасажири плацкартного вагона матимуть індивідуальні світильники з регуляторами яскравості та можливістю змінювати кут їх нахилу, м’яким спектром освітлення, а також розетки з USB портами.

Освітленню салону - у плацкартному вагоні немає коридора, а є наскрізний прохід. Він обладнаний суцільною світловою енергозберігаючою лінією.

Також зазначено, що у вагоні 58 пасажирських місць: дев'ять шестимісних боксів і один чотиримісний бокс. Бокових полиць у ньому немає, бо вагони мають віялові двері, що відкриваються в обидва боки. Залишок місця використано для облаштування шафи з полицями для зберігання чистої білизни чи ще якихось необхідних речей. У традиційних купейних вагонах такого немає.

Перший вагон успішно пройшов випробування за маршрутом Кременчук–Полтава–Кременчук.

Нагадаємо, з 27 лютого в Україні стартував перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Продаж квитків на новий дитячий вагон розпочали у складі поїзда №351 Київ – Кишинів. Новий дитячий вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні і має ряд спеціальних зручностей для маленьких пасажирів.