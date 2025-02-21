"Укрзалізниця" анонсувала запуск дитячого вагона в міжнародному сполученні: який маршрут

З 27 лютого в Україні стартує перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Вже сьогодні розпочинається продаж квитків на новий дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ – Кишинів.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про дитячий вагон

Новий дитячий вагон, який буде курсувати в складі поїзда №351 Київ – Кишинів, повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні і має ряд спеціальних зручностей для маленьких пасажирів.

У вагоні встановлені пандуси для візочків, щоб забезпечити зручний доступ для всіх дітей. Для маленьких мандрівників передбачені тематичні купе, оформлені з персонажами, манежі для найменших, сповивальні столики та гіпоалергенна дитяча постіль.

Для зручності годування дітей передбачено підігрів дитячого харчування та інші зручності, такі як захищені бортики верхніх полиць, бізіборди та безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою. На борту вагону діти зможуть насолоджуватись інтерактивними навчально-розважальними матеріалами, настільними іграми, а на ніч – слухати аудіоказки.

Продаж квитків на дитячий вагон доступний виключно через застосунок Укрзалізниці з маркуванням "дитячий".

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

За фінансової підтримки уряду Бельгії планують запустити ще 7 дитячих вагонів.