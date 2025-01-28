"Укрзалізниця" змінює вартість квитків на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини: деталі

"Укрзалізниця" з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що раніше для популяризації власних міжнародних сполучень "Укрзалізниця" погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн.

"Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", - підкреслили в УЗ.

Як зміниться вартість квитків

Повідомляється, що у напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ – Варшава – на 37%.

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Як наголошують в компанії, до 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті "Укрзалізниці" на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами.

Нові міжнародні маршрути

З 15 грудня "Укрзалізниця" запустила новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Також з 15 грудня курсує новий маршрут зі Львова до Кишинева.

Крім того, “Укрзалізниця” разом зі словацькими колегами з 15 грудня відкрила новий маршрут до Братислави

Також "Укрзалізниця” змінила тривалість маршруту з Києва до Відня. Він став на три години швидшим та отримав +70% місць завдяки додатковому вагону.