Зручні пересадки до Карпат та Польщі: "Укрзалізниця" змінила маршрут регіонального поїзда

"Укрзалізниця" з 10 лютого продовжує маршрут регіонального поїзда №865/866 Рава-Руська – Чернівці до Коломиї. Також поїзд №368/367 Ужгород – Ковель тепер курсуватиме через Дрогобич та Самбір.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що поїзд забезпечить для жителів і гостей Чернівців зручні пересадки в Коломиї в напрямку Луцька, Рівного та Ковеля, до курортів Яремчі, Ворохти, Татарова, Ясіні та Рахова, а для мешканців Закарпаття та Прикарпаття – до Польщі.

Прибуття до Коломиї о 00:03, відправлення з Коломиї о 05:40.

Також цей рейс узгоджений з міжнародним поїздом №766/765 Рава-Руська – Варшава.

Крім того, поїзд №368/367 Ужгород – Ковель тепер курсуватиме через Дрогобич та Самбір.

"Тепер прибуття пасажирів з Ужгорода до Львова буде більш зручним – о 06:10 замість 05:18 (як було за старим графіком), також стане коротшою пересадка на станції Чоп для пасажирів з Відня та Братислави, які прямують цим поїздом до Львова, Луцька та Рівного", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що продаж квитків на зазначені рейси уже відкрито.

Нагадаємо, з 6 лютого почнуть курсувати нові нічні поїзди, які сполучать Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом і Києвом.

Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.