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"Укрзалізниця" запускає безпересадкові вагони на маршруті Чернігів – Рахів: який графік

УЗ додала безпересадкові вагони на маршруті на захід України.
Подорожі з півночі України на захід стануть ще доступнішими.

Для зручності та комфорту пасажирів призначено безпересадкові вагони за маршрутом Чернігів – Рахів.

Про це інформує пресслужба УЗ.

"Комфортні подорожі з півночі України на захід стануть ще доступнішими", - зазначає пресслужба компанії.

Який графік курсування:

  • З Рахова: з 26 грудня по 7 січня – раз на 4 дні, далі – через день.
  • З Чернігова: з 27 грудня по 8 січня – раз на 4 дні, далі – через день.

Який  графік руху вагонів

Вагони курсуватимуть:

  •  Рахів → Чернігів: відправлення з Рахова у складі поїзда №144/143 Рахів – Суми о 9:55, прибуття до Чернігова у складі поїзда №142/141 Івано-Франківськ – Чернігів о 7:20.
  •    Чернігів → Рахів: відправлення з Чернігова у складі поїзда №141/142 Чернігів – Івано-Франківськ о 21:14, прибуття до Рахова у складі поїзда №143/144 Суми – Рахів о 18:10.

Продаж квитків уже відкрито в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в інших каналах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята. Квитки вже доступні для покупки. Їх можна придбати через мобільний додаток "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в залізничних касах.

Додамо, з 15 грудня "Укрзалізниця" запустила новий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті компанії.

Автор:
Ольга Опенько