"Укрзализныця" запускает беспересадочные вагоны на маршруте Чернигов – Рахов: какой график

Для удобства и комфорта пассажиров предназначены беспересадочные вагоны по маршруту Чернигов – Рахов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Комфортные путешествия с севера Украины на запад станут еще доступнее" , — отмечает пресс-служба компании.

Какой график курсирования:

Из Рахова: с 26 декабря по 7 января – раз в 4 дня, далее – через день.

Из Чернигова: с 27 декабря по 8 января – раз в 4 дня, далее – через день.

Какой график движения вагонов

Вагоны будут курсировать:

Рахов → Чернигов: отправление из Рахова в составе поезда №144/143 Рахов – Сумы в 9:55, прибытие в Чернигов в составе поезда №142/141 Ивано-Франковск – Чернигов в 7:20.

Чернигов → Рахов: отправление из Чернигова в составе поезда №141/142 Чернигов – Ивано-Франковск в 21:14, прибытие в Рахов в составе поезда №143/144 Сумы – Рахов в 18:10.

Продажа билетов уже открыта в приложении Укрзализныци, на сайте и в других каналах .

Напомним, "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники. Билеты доступны для покупки. Их можно приобрести через мобильное приложение "Укрзализныци", на официальном сайте или в железнодорожных кассах.

Добавим, с 15 декабря "Укрзализныця" запустила новый поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Билеты можно приобрести в приложении и на сайте компании.