"Укрзализныця" назначила поезд из Черновцов во Львов: какое расписание

Для удобства пассажиров предназначен региональный поезд №802/801, который будет курсировать по маршруту Черновцы – Львов – Черновцы.

Об этом сообщает прессслужба " Укрзализныци".

Отмечается, что новый поезд будет курсировать в следующие даты:

Декабрь : 21 – 25, 27 –31.

Январь : 1, 4, 5, 7, 8, 10 – 15, 18 – 20, 22, 24 – 29.

Продажа билетов начинается за 5 суток до даты отправки.

Как обещают в УЗ, о дальнейшем курсировании поезда будет сообщено позже.

Напомним, "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники. Билеты доступны для покупки. Их можно приобрести через мобильное приложение "Укрзализныци", на официальном сайте или в железнодорожных кассах.