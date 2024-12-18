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"Укрзализныця" назначила поезд из Черновцов во Львов: какое расписание
Для удобства пассажиров предназначен региональный поезд №802/801, который будет курсировать по маршруту Черновцы – Львов – Черновцы.
Об этом сообщает прессслужба " Укрзализныци".
Отмечается, что новый поезд будет курсировать в следующие даты:
Декабрь : 21 – 25, 27 –31.
Январь : 1, 4, 5, 7, 8, 10 – 15, 18 – 20, 22, 24 – 29.
Продажа билетов начинается за 5 суток до даты отправки.
Как обещают в УЗ, о дальнейшем курсировании поезда будет сообщено позже.
Напомним, "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники. Билеты доступны для покупки. Их можно приобрести через мобильное приложение "Укрзализныци", на официальном сайте или в железнодорожных кассах.