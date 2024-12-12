"Укрзализныця" выпустила на маршрут новые вагоны: как они выглядят (ФОТО)

11 декабря " Укрзалізниця " выпустила на маршрут сразу 10 новых вагонов, построенных в Украине в течение 2024 года. У них будут кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики и кофеварки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как выглядят новые вагоны

Отмечается, что первые 10 из 66 новых вагонов, заказанных "Укрзализныцей" у Крюковского вагоностроительного завода, станут на рейс 79/80 Днепр-Львов-Днепр.

Все новые купейные вагоны оснащены дополнительными столиками для пассажиров верхних полок, также впервые на вагонах такого типа установлено 4-зонное видеонаблюдение, несколько режимов управления освещением в 3 зонах вагона, а также порты Type-C для зарядки гаджетов на каждом пассажирском месте.

Уже традиционно новые вагоны будут иметь кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики и кофеварки. Для людей с нарушениями зрения предусмотрена навигация шрифтом Брайля, управляемое табло повышенной контрастности, дополнительные входные поручни, кнопки вызова проводников, а также дополнительная контрастная маркировка всех выступающих элементов и конструкций.

Как отмечают в "Укрзализныце", при производстве новых вагонов было задействовано 160 смежных украинских предприятий-поставщиков, локализация производства составляет более 80%.

Стоимость одного вагона в зависимости от типа вагона и его технических характеристик составляет 43-47 млн грн.

"Учитывая динамику выбытия вагонов и в целом старение нашего пассажирского подвижного состава, крайне важно системное обновление. Полностью удовлетворить спрос на перевозку в перспективе нескольких лет мы будем способны только при условии гарантированного финансирования по соответствующей бюджетной программе ежегодного обновления подвижного состава на период 2025-2029 годов." этом госинвестиции в закупку украинского подвижного состава для перевозки пассажиров позволят сократить отрицательное сальдо внешней торговли Украины на около 1 млрд долларов США", — отмечает Александр Перцовский, глава правления "Укрзализныци".

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав

"Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В Украине продолжается строительство очередной партии из 66 новых пассажирских вагонов.

В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.

Все они будут иметь базовый набор современных удобств: кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики, качественное управляемое освещение, розетки и порты USB/Type-C, кофемашины и системы видеонаблюдения.

Напомним, согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн.