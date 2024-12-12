"Укрзалізниця" випустила на маршрут нові вагони: як вони виглядають (ФОТО)

11 грудня "Укрзалізниця" випустила на маршрут одразу 10 нових вагонів, побудованих в Україні протягом 2024 року. Вони матимуть кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як виглядають нові вагони

Зазначається, що перші 10 з 66 нових вагонів, що замовлені "Укрзалізницею" у Крюківського вагонобудівного заводу, стануть на рейс 79/80 Дніпро-Львів-Дніпро. Перша відправка відбулася о 22:30 у середу рейсом цього поїзда з Києва до Дніпра.

Всі нові купейні вагони вперше оснащені додатковими столиками для пасажирів верхніх полиць, також вперше на вагонах такого типу встановлено 4-зонне відеоспостереження, декілька режимів керування освітленням у 3 зонах вагона, а також порти Type-C для зарядки гаджетів на кожному пасажирському місці.

Вже традиційно нові вагони матимуть кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки. Для людей з порушеннями зору передбачено навігацію шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності, додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування усіх виступаючих елементів і конструкцій.

Як наголошують в "Укрзалізниці", під час виробництва нових вагонів було задіяно 160 суміжних українських підприємств-постачальників, локалізація виробництва становить понад 80%.

Вартість одного вагону, в залежності від типу вагона та його технічних характеристик, становить 43-47 млн грн.

"Враховуючи динаміку вибуття вагонів та загалом старіння нашого пасажирського рухомого складу, вкрай важливе системне оновлення. Повністю задовольнити попит на перевезення у перспективі кількох років ми будемо здатні лише за умови гарантованого фінансування за відповідною бюджетною програмою щорічного оновлення рухомого складу на період 2025-2029. При цьому держінвестиції в закупівлю українського рухомого складу для перевезення пасажирів дозволять скоротити від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України на близько 1 млрд доларів США», — зауважує Олександр Перцовський, голова правління "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад

"Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі в Україні триває будівництво чергової партії з 66 нових пасажирських вагонів.

У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.

Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.

Нагадаємо, згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн.