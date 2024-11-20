Держбюджет-2025: на закупівлю пасажирських вагонів витратять 4,4 млрд грн

Згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр "Укрзалізниці" (УЗ).

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Зазначається, що вперше в історії України введено цільову бюджетну програму для співфінансування інфраструктурних залізничних проєктів із міжнародними фондами. Це відкриває можливість залучати значні європейські кошти для модернізації залізничної інфраструктури.

"Підтримку забезпечено, адже всі бачать, як динамічно виконуються бюджетні програми попередніх періодів", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Які проєкти заплановані на розвиток "Укрзалізниці"

На придбання пасажирських вагонів буде виділено 4,42 млрд грн. Дані кошти забезпечать продовження програм попередніх років із залученням українського виробництва: 100 вагонів уже працюють, 66 – в процесі виробництва.

На закупівлю рейок передбачено 1,83 млрд грн.

В свою чергу, 1,217 млрд грн будуть спрямовані на проєкти розвитку (інтермодальні термінали, розбудова євроколії). 128 млн грн залучать на співфінансування інфраструктурних проєктів із міжнародними фондами.

Фінансування на придбання пасажирських вагонів та співфінансування буде надано безпосередньо з державного бюджету України. Інші проєкти отримають фінансування за рахунок цільових коштів, залучених від міжнародних фінансових установ.

Нагадаємо, що у жовтні "Укрзалізниця" перевезла 2,3 млн пасажирів, що на 100 тис. більше порівняно з вереснем. Це свідчить про стабільне зростання попиту на пасажирські перевезення, незважаючи на традиційний спад у динаміці після літнього сезону.