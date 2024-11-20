НБУ курс:

USD

41,33

--0,04

EUR

43,69

+0,06

Наличный курс:

USD

41,60

41,55

EUR

44,17

44,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Транспорт
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госбюджет-2025: на закупку пассажирских вагонов потратят 4,4 млрд грн

На приобретение пассажирских вагонов выделено 4,42 млрд грн
66 вагонов для "Укрзализныця" – в процессе производства. Фото: "Укрзализныця"/Фейсбук

Согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци" (УЗ).

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Отмечается, что впервые в истории Украины введена целевая бюджетная программа для софинансирования инфраструктурных железнодорожных проектов с международными фондами. Это открывает возможность задействовать значительные европейские средства для модернизации железнодорожной инфраструктуры.

"Поддержка обеспечена, ведь все видят, как динамично выполняются бюджетные программы предыдущих периодов", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Какие проекты запланированы на развитие "Укрзализныци"

На приобретение пассажирских вагонов будет выделено 4,42 млрд грн. Данные средства обеспечат продление программ предыдущих лет с привлечением украинского производства: 100 вагонов уже работают, 66в процессе производства.

На закупку рельсов предусмотрено 1,83 млрд грн.

В свою очередь, 1,217 млрд грн будут направлены на проекты развития (интермодальные терминалы, строительство европути). 128 млн грн будут привлечены на софинансирование инфраструктурных проектов с международными фондами.

Финансирование на приобретение пассажирских вагонов и софинансирование будет предоставлено непосредственно из государственного бюджета Украины. Остальные проекты получат финансирование за счет целевых средств, привлеченных от международных финансовых учреждений.

Напомним, что в октябре "Укрзализныця" перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 100 тыс. больше по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует о стабильном росте спроса на пассажирские перевозки, несмотря на традиционный спад в динамике после летнего сезона.

Автор:
Ольга Опенько