Госбюджет-2025: на закупку пассажирских вагонов потратят 4,4 млрд грн

Согласно госбюджету-2025, принятому 19 ноября Верховной Радой, на развитие инфраструктуры украинских железных дорог и обновление парка пассажирских вагонов выделено более 7 млрд грн. В частности, на закупку пассажирских вагонов предусмотрено 4,42 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци" (УЗ).

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Отмечается, что впервые в истории Украины введена целевая бюджетная программа для софинансирования инфраструктурных железнодорожных проектов с международными фондами. Это открывает возможность задействовать значительные европейские средства для модернизации железнодорожной инфраструктуры.

"Поддержка обеспечена, ведь все видят, как динамично выполняются бюджетные программы предыдущих периодов", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Какие проекты запланированы на развитие "Укрзализныци"

На приобретение пассажирских вагонов будет выделено 4,42 млрд грн. Данные средства обеспечат продление программ предыдущих лет с привлечением украинского производства: 100 вагонов уже работают, 66 – в процессе производства.

На закупку рельсов предусмотрено 1,83 млрд грн.

В свою очередь, 1,217 млрд грн будут направлены на проекты развития (интермодальные терминалы, строительство европути). 128 млн грн будут привлечены на софинансирование инфраструктурных проектов с международными фондами.

Финансирование на приобретение пассажирских вагонов и софинансирование будет предоставлено непосредственно из государственного бюджета Украины. Остальные проекты получат финансирование за счет целевых средств, привлеченных от международных финансовых учреждений.

Напомним, что в октябре "Укрзализныця" перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 100 тыс. больше по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует о стабильном росте спроса на пассажирские перевозки, несмотря на традиционный спад в динамике после летнего сезона.