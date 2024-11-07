"Укрзализныця" перевезла 2,3 млн пассажиров в октябре: самые популярные направления

В октябре железная дорога перевезла 2,3 млн пассажиров. Это на 100 тыс. пассажиров больше, чем в сентябре, когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что самым популярным рейсом продолжает оставаться поезд №128 Запорожье – Львов, перевозивший в октябре 53 тыс. пассажиров.

Второе и третье место, как и в предыдущем месяце, заняли скоростные поезда перемышльского направления – №705/706 и №715/716 из 51 тыс. и 48 тыс. пассажиров соответственно.

А вот самым популярным маршрутом стало направление Львов – Киев – Львов: в октябре между этими городами путешествовало 125 тысяч пассажиров.

Также специальные сервисы Укрзализныци по итогам 10 месяцев этого года пересекли очередную отметку: так, сервисом бронирования билетов для военнослужащих воспользовались более 100 тысяч военных и членов их семей, из них 16 800 мест было выделено для этих пассажиров именно в октябре.

"Анализируя 10 месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023 года, видим также прирост общего количества перевезенных пассажиров: за 10 месяцев 2024 года по железной дороге воспользовались 23,3 млн пассажиров, что на 12,7% больше, чем в прошлом году", — подчеркнули в УЗ .

Там добавляют, что при понижении температуры и приближении зимы традиционно растут и продажи чая и кофе в поездах: за октябрь пассажиры приобрели 532 тыс. порций напитков, что немного больше, чем в сентябре.

Добавим, что в сентябре произошел традиционный спад пассажирских перевозок "Укрзализныцей" по сравнению с летним сезоном. В то же время самым популярным стал поезд №128 Запорожье – Львов, который перевез более 50 тысяч пассажиров.

Напомним, " Укрзализныця" активно работает над обновлением пассажирского подвижного состава и первые вагоны из этой программы будут готовы к выходу на маршруты уже этой осенью.

В новой партии будут представлены купейные вагоны, вагоны СВ, четыре специализированных вагона для лиц с инвалидностью, а также плацкартные вагоны.

Все они будут иметь базовый набор современных удобств: кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики, качественное управляемое освещение, розетки и порты USB/Type-C, кофемашины и системы видеонаблюдения.