"Укрзалізниця" перевезла 2,3 млн пасажирів у жовтні: найпопулярніші напрямки

У жовтні залізниця перевезла 2,3 млн пасажирів. Це на 100 тис. пасажирів більше, ніж у вересні, коли традиційно спостерігається спад у динаміці пасажирських перевезень порівняно із літнім сезоном.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що найпопулярнішим рейсом продовжує залишатись поїзд №128 Запоріжжя - Львів, що перевіз у жовтні 53 тис. пасажирів.

Друге і третє місце, як і в попередньому місяці, посіли швидкісні поїзди перемишльського напрямку - №705/706 та №715/716 із 51 тис. та 48 тис. пасажирів відповідно.

А ось найпопулярнішим маршрутом став напрямок Львів - Київ - Львів: у жовтні між цими містами подорожувало 125 тисяч пасажирів.

Також спеціальні сервіси Укрзалізниці за підсумком 10 місяців цього року перетнули чергову позначку: так, сервісом бронювання квитків для військовослужбовців скористались більше 100 тисяч військових та членів їх родин, з них - 16 800 місць було виділено для цих пасажирів саме у жовтні.

"Аналізуючи 10 місяців 2024 року до аналогічного періоду 2023 року, бачимо також приріст загальної кількості перевезених пасажирів: за 10 місяців 2024 року залізницею скористались 23,3 млн пасажирів, що на 12,7% більше, ніж минулого року", - підкреслили в УЗ.

Там додають, що під час зниження температури і наближення зими традиційно зростають і продажі чаю та кави в поїздах: за жовтень пасажири придбали 532 тис. порцій напоїв, що трохи більше, ніж у вересні.

Додамо, що у вересні відбувся традиційний спад пасажирських перевезень "Укрзалізницею" порівняно з літнім сезоном. Водночас найпопулярнішим теж став поїзд №128 Запоріжжя – Львів, який перевіз понад 50 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу і перші вагони з цієї програми будуть готові до виходу на маршрути вже цієї осені.

У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.

Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.