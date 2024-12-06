Десять нових пасажирських вагонів Крюківського заводу пройшли випробування

Наприкінці листопада фахівці “Укрзалізниці” спільно з “Крюківським вагонобудівним заводом” (КВБЗ) протестували 10 нових пасажирських вагонів на маршруті “Кременчук–Полтава–Кременчук”. Ці вагони були виготовлені КВБЗ у межах державного замовлення, загальний обсяг якого становить 66 одиниць. Про це повідомила пресслужба вагонобудівного підприємства.

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Зазначається, що це обов’язкова штатна процедура, яку проходить кожен пасажирський вагон, перш ніж відправитися працювати на залізниці.

До складу команди, яка брала участь у випробуваннях, увійшли представники служби якості підприємства, зокрема відділу технічного контролю та метрології, а також працівники корпусу пасажирського вагонобудування. Обов’язковою була присутність представника замовника - "Укрзалізниці".

Які проводились тестування

Слюсарі-електромонтажники відповідали за електроніку. В свою чергу, слюсарі з механоскладальних робіт перевіряли в роботі систему водопостачання – кип’ятильники, бойлери, подачу води в санітарні кімнати, роботу пневмосистем туалетів.

Слюсарі з механоскладальних робіт займалися спостереженнями за роботою гальмівної системи. Здійснювалося гальмування при різних швидкостях руху та режимах, перевіряли роботу протиюзних пристроїв, заміряли нагрів гальмівних дисків після гальмування.

Жіноча частина випробувальників занотовувала результати випробовувань, заміряла рівень освітленості в купе та на коридорах, спостерігала за роботою кліматичних установок, протипожежної системи тощо.

Працівниці санітарно-епідеміологічної служби виконували заміри складу повітря, брали воду на аналіз.

Зазначається, що всі випробування пройшли успішно.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” анонсувала нові сполучення та подовжені рейси у внутрішньому сполученні. Так, вже з 15 грудня додасться п'ять нових потягів до гір та три рейси до Харкова, а для 38 рейсів буде зменшено час у дорозі.