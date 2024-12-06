Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

--0,07

EUR

43,81

+0,11

Наличный курс:

USD

41,70

41,68

EUR

44,30

44,13

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Транспорт
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания

вагоны были изготовлены КВСЗ
Общий объем государственного заказа составляет 66 единиц. Фото: прессслужба КВСЗ

В конце ноября специалисты "Укрзализныци" совместно с "Крюковским вагоностроительным заводом" (КВСЗ) протестовали 10 новых пассажирских вагонов на маршруте "Кременчуг-Полтава-Кременчуг". Эти вагоны были изготовлены КВСЗ в пределах государственного заказа, общий объем которого составляет 66 единиц. Об этом сообщила пресс-служба вагоностроительного предприятия.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Отмечается, что это обязательная штатная процедура, которую проходит каждый пассажирский вагон, прежде чем отправиться работать на железной дороге.

В состав команды, участвовавшей в испытаниях, вошли представители службы качества предприятия, в частности, отдела технического контроля и метрологии, а также работники корпуса пассажирского вагоностроения. Обязательным было присутствие представителя заказчика – "Укрзализныци".

Какие тестирования проводились

Слесари-электромонтажники отвечали за электронику. В свою очередь, слесари по механосборочным работам проверяли в работе систему водоснабжения – кипятильники, бойлеры, подачу воды в санитарные комнаты, работу пневмосистем туалетов.

Слесари по механосборочным работам занимались наблюдениями за работой тормозной системы. Осуществлялось торможение при различных скоростях движения и режимах, проверяли работу противоюзных устройств, замеряли нагрев тормозных дисков после торможения.

Женская часть испытателей записывала результаты испытаний, замеряла уровень освещенности в купе и на коридорах, наблюдала за работой климатических установок, противопожарной системы и т.п.  

Работницы санитарно-эпидемиологической службы выполняли замеры состава воздуха, брали воду для анализа.

Все испытания прошли успешно.

Фото 2 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 3 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 4 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 5 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 6 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 7 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 8 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 9 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания
Фото 10 — Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении Так, уже с 15 декабря прибавится пять новых поездов в горы и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.

Автор:
Ольга Опенько