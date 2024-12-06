Десять новых пассажирских вагонов Крюковского завода прошли испытания

В конце ноября специалисты "Укрзализныци" совместно с "Крюковским вагоностроительным заводом" (КВСЗ) протестовали 10 новых пассажирских вагонов на маршруте "Кременчуг-Полтава-Кременчуг". Эти вагоны были изготовлены КВСЗ в пределах государственного заказа, общий объем которого составляет 66 единиц. Об этом сообщила пресс-служба вагоностроительного предприятия.

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Отмечается, что это обязательная штатная процедура, которую проходит каждый пассажирский вагон, прежде чем отправиться работать на железной дороге.

В состав команды, участвовавшей в испытаниях, вошли представители службы качества предприятия, в частности, отдела технического контроля и метрологии, а также работники корпуса пассажирского вагоностроения. Обязательным было присутствие представителя заказчика – "Укрзализныци".

Какие тестирования проводились

Слесари-электромонтажники отвечали за электронику. В свою очередь, слесари по механосборочным работам проверяли в работе систему водоснабжения – кипятильники, бойлеры, подачу воды в санитарные комнаты, работу пневмосистем туалетов.

Слесари по механосборочным работам занимались наблюдениями за работой тормозной системы. Осуществлялось торможение при различных скоростях движения и режимах, проверяли работу противоюзных устройств, замеряли нагрев тормозных дисков после торможения.

Женская часть испытателей записывала результаты испытаний, замеряла уровень освещенности в купе и на коридорах, наблюдала за работой климатических установок, противопожарной системы и т.п.

Работницы санитарно-эпидемиологической службы выполняли замеры состава воздуха, брали воду для анализа.

Все испытания прошли успешно.

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала новые сообщения и удлиненные рейсы во внутреннем сообщении Так, уже с 15 декабря прибавится пять новых поездов в горы и три рейса в Харьков, а для 38 рейсов будет уменьшено время в пути.