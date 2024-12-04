"Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах

"Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер пасажирам доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що з моменту запуску Wi-Fi в Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів – фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів, а загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти.

Як повідомляють в УЗ, найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ – Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Нагадаємо, що інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від "Укрзалізниці": 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 "Тарпанах" та 2 поїздах із вагонами МПЛТ.

"Тож під час подорожей не гайте ані хвилини часу - спілкуйтеся з близькими, побратимами, колегами, партнерами, продовжуючи рух за розкладом", - підкреслюють в УЗ.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" почне оснащувати Wi-Fi нічні поїзди далекого сполучення у 2025 році.

Як підключитись до мережі Wi-Fi

УЗ надала покрокову інструкцію, як підключитись до мережі Wi-Fi у швидкісних поїздах: