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"Укрзалізниця" встановить у поїздах далекого сполучення швидкісний інтернет
"Укрзалізниця" почне оснащувати Wi-Fi нічні поїзди далекого сполучення у 2025 році.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пише "Інтерфакс-Україна".
"У нічне сполучення почнемо додавати потроху інтернет. Будемо працювати над цим у 2025 році", - підкреслив очільник УЗ.
Він не уточнив, коли саме почнеться встановлення обладнання для Wi-Fi у поїздах далекого сполучення, зазначивши, що це відбудеться "протягом 2025 року".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Раніше УЗ повідомила про запуск безкоштовного Wi-Fi у десяти поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".
У липні в "Укрзалізниці" повідомляли, що встановила необхідне обладнання, що забезпечує доступ до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів.
Системами доступу до інтернету вже обладнано 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан і два поїзди з вагонами МПЛТ.
Доступ до Wi-Fi на час дослідної експлуатації для пасажирів залишається безкоштовним. Мандрівники можуть скористатися 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.
Як підключитись до мережі Wi-Fi
УЗ надала покрокову інструкцію, як підключитись до мережі Wi-Fi у швидкісних поїздах:
- Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.
- Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.
Нагадаємо, з 15 грудня "Укрзалізниця" призначає нові поїзди внутрішнього сполучення. Також буде пришвидшено та подовжено деякі рейси територією країни.