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"Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів до Варшави та запускає поїзд Київ – Будапешт

Укрзалізниця
Фото: пресслужба УЗ

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями. Також з 15 грудня курсуватиме прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїздів до Варшави стає ще більше

Зазначається, що між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity.

На маршруті Рава-Руська — Львів — Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.Тож відтепер тут будуть задіяні сучасні комфортабельні поїзди.

В УЗ підкреслюють, що збільшення місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці — Рава-Руська.

Також, як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия курсуватиме поїзд №767/768 – 867/868. 

Фото 2 — "Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів до Варшави та запускає поїзд Київ – Будапешт

Поїзд Київ – Будапешт

Також з 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямий щоденний поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт, який стане вже 20-м міжнародним поїздом.

Він курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

“Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом,” - зауважив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16, а прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні становить орієнтовно 3 000 грн.

Як наголошують в УЗ, розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня (подорож триватиме менше трьох годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн.

Час очікування між пересадками становить не більше двох годин.

Фото 3 — "Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів до Варшави та запускає поїзд Київ – Будапешт

Повідомляється, що квитки на всі рейси після відкриття продажу будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.

Зауважимо, “Укрзалізниця” розширює практику верифікації пасажирів на популярні міжнародні рейси через “Дія.Підпис”. З  серпня 2024 року купити квитки можна буде тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника. 

Автор:
Світлана Манько