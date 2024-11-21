"Укрзализныця" увеличивает количество рейсов в Варшаву и запускает поезд Киев – Будапешт

" Укрзализныця " назначает дополнительные поезда №765/766 – 865/866 по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Также с 15 декабря будет курсировать прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поездов в Варшаву становится еще больше

Отмечается, что между Варшавой и Рава-Русской будет курсировать поезд польской железной дороги PKP Intercity.

На маршруте Рава-Русская — Львов — Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКр-3. Отныне здесь будут задействованы современные комфортабельные поезда.

В УЗ подчеркивают, что увеличение мест на этом маршруте позволит значительно расширить географию железнодорожного сообщения западных областей Украины с Варшавой не только для Львова, но и для Тернополя, Черткова, Залещиков, Черновцов, через которые с введением нового графика будет курсировать поезд №865/866. — Рава-Русская.

Так же, как и в предыдущем графике, по маршруту Варшава – Рава-Русская – Львов – Коломыя будет курсировать поезд №767/768 – 867/868.

Поезд Киев – Будапешт

Также с 15 декабря "Укрзализныця" запускает прямой ежедневный поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт, который станет уже 20-м международным поездом.

Он будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

“Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, самый большой аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом», — отметил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Поезд будет отправляться из Киева в 10:16, а прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне составляет ориентировочно 3000 грн.

Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран.

Время ожидания между пересадками составляет не больше двух часов.

Сообщается, что билеты на все рейсы после открытия продаж будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

Отметим, "Укрзализныця" расширяет практику верификации пассажиров на популярные международные рейсы через "Действие. Подпись". С августа 2024 года купить билеты можно будет только после подтверждения личности через приложение "Действие" или на новом сайте перевозчика.