"Укрзалізниця" посилює боротьбу з перекупниками квитків: нові правила для міжнародних рейсів

“Укрзалізниця” розширює практику верифікації пасажирів на популярні міжнародні рейси через Дія.Підпис. З 1 серпня 2024 року купити квитки можна буде тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника. Про це повідомляє УЗ.

Верифікація через Дія.Підпис буде обов'язковою для продажу квитків на рейси №19/20 Київ – Хелм – Київ, №23/24 Київ – Хелм – Київ, №51/52 Київ – Перемишль – Київ, №89/90 Київ – Перемишль – Київ та №73/74 Харків – Перемишль – Харків.

Нагадуємо, що подібна верифікація вже впроваджена для популярних рейсів до Варшави та Відня.



Рішення є тимчасовим заходом на період пікового попиту для боротьби з активністю перекупників. Наразі "Укрзалізниця" блокує до 50 спроб масової покупки квитків щодня.

"Втім, без верифікації через Дія.Підпис квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, у свою чергу, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож", - зазначили у пресслужбі УЗ.

Крім того, аби задовольнити потреби іноземних користувачів, які не можуть скористатися Дія, залізниця зберігає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку, включаючи Одесу – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинів та інші.

Нагадаємо у липні "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди для покращення роботи перевантаженого застосунку.

Квитки на польські напрямки (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) стануть доступними за 20 діб до дати відправлення, початок продажу о 09:00.

Для словацьких та австрійських напрямків квитки також можна придбати за 20 діб до дати відправлення, з початком продажу о 08:00. Водночас квитки на молдовські напрямки будуть доступні за 30 діб до дати відправлення, початок продажу теж о 08:00.

“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці”скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.