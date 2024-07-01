У червні "Укрзалізниця" збільшила обсяг пасажирських перевезень на 18%

АТ "Укрзалізниця" перевезла впродовж червня 2,5 млн пасажирів, що на 18% більше, ніж у червні-2023.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що у неділю, 30 червня, залізничники встановили рекорд – 100 000 пасажирів за добу. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.

В УЗ повідомляють, що до пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запустили нові маршрути (особливо на соціально значущих напрямках, куди на відпочинок та лікування прямують діти з усієї країни), перерозподілили рухомий склад, щоб найбільш місткий ефективно працював саме на найбільш запитуваних маршрутах.

Зокрема, для посилення міжнародного сполучення було організовано пересадкові маршрути (як Львів – Рава-Руська – Варшава).

Значну роль відіграв також розвиток станції Чоп як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня і відповідне призначення поїздів у цьому сполученні.

"Важливою була й робота з польськими колегами, щоб зберегти стикування для українських поїздів, які прямують до Хелма, у звʼязку з ремонтом польської ділянки залізниці. У результаті домовленостей пересадкові сполучення були збережені по станції Дорохуськ. Тож пропозицію місць у напрямку Польщі вдалось відстояти й не скорочувати", - йдеться в повідомленні УЗ.

У компанії зазначають, що такий підхід забезпечив рекордні результати: минулого місяця в міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року.

Онлайн-сервіси допомагають проходити пікове навантаження

Також в "Укрзалізниці" зауважують, що спеціальні онлайн-сервіси для пріоритетних груп пасажирів допомагають проходити пікове навантаження:

сервіс онлайн-замовлень групових квитків — протягом червня опрацювали 2652 групові заявки та забезпечили подорожі з усіх куточків країни для 98 732 дітей і тих, хто їх супроводжував, на відпочинок та відновлення;

сервісом замовлень квитків для військовослужбовців та членів їхніх родин скористалось 8500 військових – переважно для виїзду з Харкова, Дніпра та Краматорська.

Загалом з моменту запуску сервіс дозволив знайти квитки та здійснити термінові поїздки з прифронтових міст у відрядження та відпустки для 30 000 військовослужбовців.

Найпопулярніші напрямки у червні

В УЗ повідомляють, що найпопулярнішим поїздом у червні став №128 Запоріжжя – Львів. Ним за місяць проїхало 65 426 пасажирів.

А найпопулярнішими сполученнями традиційно лишаються такі:

Київ – Львів та Львів - Київ;

Харків – Київ;

Дніпро – Київ.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Крім того, за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

Всього "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси. Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава.