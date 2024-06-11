"Укрзалізниця" запровадила новий сервіс для родичів поранених військових

Родичі поранених військових, яких терміново перевозять медичними поїздами, зможуть легко придбати квитки, щоб слідувати за цими поїздами.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

В компанії пояснили, що медичні евакуаційні поїзди повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог тут не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових.

"Тож якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку, зателефонувавши на безкоштовну гарячу лінію 0800 503 222, або перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua/military", - йдеться в повідомленні.

Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість.

В "Укрзалізниці" також нагадали про безкоштовну гарячу лінію для підтримки військовослужбовців та їхніх родин: 0800 503 222.

Перший медичний вагон було створено на початку березня 2022 року

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством оборони України, Командуванням Медичних сил вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд 14 березня 2024 року.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон.

Станом на квітень "Укрзалізниця" має вже 66 таких медичних вагонів і планує збільшити їх кількість до 70 до кінця 2024 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" впровадила сервіс замовлення квитків для військовослужбовців.