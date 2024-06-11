"Укрзализныця" ввела новый сервис для родственников раненых военных

Родственники раненых военных, срочно перевозимых медицинскими поездами, смогут легко приобрести билеты, чтобы следовать за этими поездами.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В компании объяснили, что медицинские эвакуационные поезда полностью автономны и оснащены всем, что необходимо для безопасной перевозки и медицинской помощи. Но из соображений безопасности и медицинских требований здесь не предусмотрены места для проезда родственников раненых военных.

"Итак, если ваших родных, которые проходят реабилитацию после ранений, срочно перевозят нашими медицинскими поездами, а билетов в данный момент нет, то можно оформить заявку, позвонив по бесплатной горячей линии 0800 503 222, или перейти по ссылке https://services.uz .gov.ua/military", - говорится в сообщении.

Для выкупа специальной брони в кассе необходимо предоставить оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также подтверждающий родство документ.

В "Укрзализныце" также напомнили о бесплатной горячей линии для поддержки военнослужащих и их семей: 0800 503 222.

Первый медицинский вагон был создан в начале марта 2022 года

Напомним, "Укрзализныця" совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерством обороны Украины, Командованием Медицинских сил впервые продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд 14 марта 2024 года.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, первый медицинский вагон, не имеющий аналогов в мире, был создан в начале марта 2022 года. Тогда не было никаких чертежей и технической документации, но была большая потребность в таких вагонах. Железнодорожники и медики за 4 дня переоборудовали первый вагон.

По состоянию на апрель "Укрзализныця" уже имеет 66 таких медицинских вагонов и планирует увеличить их количество до 70 до конца 2024 года.

Напомним, "Укрзализныця" ввела сервис заказа билетов для военнослужащих.