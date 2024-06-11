В "Укрзализныце" объяснили, на какие поезда нужно обязательно распечатывать билеты

В "Укрзализныце" объяснили, что для путешествий по внутренним рейсам билеты можно иметь в электронном виде, однако для рейсов в Австрию и Венгрию обязательно нужно иметь печатную версию.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы уже привыкли иметь необходимые документы у себя в смартфоне. Электронные ж/д билеты – тем более. Их не нужно ни распечатывать, ни обменивать в кассе для путешествий по внутренним рейсам. Но международные рейсы в Австрию и Венгрию — исключение", - подчеркнули в компании.

Билет должен быть распечатан

Как объясняют в "Укрзализныце", международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан.

Украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев – Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп – Вена) совершают транзитное движение.

"При курсировании представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности", - отмечают в УЗ.

Там добавляют, что стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которые проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что всем пассажирам, как приобрели билет в приложении УЗ в Венгрию или Австрию, направляют уведомление о необходимости распечатать только что приобретенный билет.

Сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатки электронного билета.

"Если пассажир по каким-либо причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут потребовать оплаты за транзитное движение", - сообщают в УЗ.

Там просят пассажиров быть внимательными и проверять проездные документы, а в случае возникновения вопросов звонить в контакт-центр по номеру 0800503111.

Напоминаем, что с 18 марта в мобильном приложении "Укрзализныци" стал доступен для покупки онлайн прямой поезд Киев - Вена и пересадочный поезд Чоп - Вена, а автоматическая функция поиска маршрута с пересадкой позволяет удобно найти и приобрести сразу 2 билета.

"Укрзализныця" назвала самый популярный поезд в международном сообщении

АО "Укрзализныця" с начала года уже перевезло почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживления спроса на международные рейсы.

В международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 – из крупнейших городов Украины, еще 14 – из приграничных городков.

В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрию, Чехию, Молдову, Венгрию, Словакию.

Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава, где количество мест ограничено из-за специфики вагонов.

Продажа билетов на международные рейсы открывается за 20 суток до отправления поезда.