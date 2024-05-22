Время путешествия из Киева в Варшаву "Укрзализныцей" сократится почти на полтора часа

С 9 июня "Укрзализныця" ускорит поезд из Киева в Варшаву - время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Каким будет новый график движения поездов

поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать на конечную остановку в 10:18 (вместо 10:15);

поезд №68 Варшава – Киев будет отправляться со станции Варшава Восточная в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать на конечную остановку в 12:13 (вместо 12:17).

Скорректированы графики движения поездов в сообщении с Хелмом

Также в "Укрзализныце" отмечают, что скорректированы и графики движения поездов в сообщении с Хелмом, что должно также сократить как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

поезд №119 Днепр – Киев – Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибывать на конечную остановку в 16:33 (вместо 17:20).

поезд №120 Хелм – Киев – Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 – 23:13 и прибывать на конечную остановку в 07:28.

поезд №19 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать на конечную остановку в 05:42 (вместо 04:55).

поезд №20 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать на конечную остановку в 12:13 (вместо 12:17).

поезд №23 Киев – Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать на конечную остановку в 11:15 (вместо 11:05).

поезд №24 Хелм – Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать на конечную остановку в 05:13 (вместо 05:39).

"Оптимизация времени проведения таможенно-пограничного контроля со стороны Украины была успешно проведена в прошлом году для поездов, следующих в направлении как Перемышля, так и Хелма", - напоминают в УЗ.

Также отмечается, что продажа билетов по обновленному графику от 9 июня уже началась.

Посмотреть расписание, купить билеты можно в приложении УЗ и на обновленном вебсайте.

"Укрзализныця" назвала самый популярный поезд в международном сообщении

Стоит отметить, что "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы.

Больше всего пассажиров в этом году было перевезено в сообщении с Перемышлем - 451 тыс., в сообщении с Хелмом - 226 тыс., в сообщении с Варшавой - более 82 тыс.

В настоящее время "Укрзализныця" активно готовится к летнему сезону перевозок и напоминает, что в международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 - из крупнейших городов Украины, еще 14 - из приграничных городков.

В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрию, Чехию, Молдову, Венгрию, Словакию.

Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава, где количество мест ограничено из-за специфики вагонов. Здесь используются вагоны RIC, которые могут курсировать и по украинскому, и европейскому пути. Их количество в парке компании ограничено.

Поэтому, если вы не успели купить билет на этот поезд, в УЗ рекомендуют рассмотреть поезд Львов – Рава-Русская – Варшава, а также рейсы в Хелм и Перемышль.

Продажа билетов на международные рейсы открывается за 20 суток до отправления поезда.

Ранее сообщалось, что для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с "Дією" .

Также напомним, что с 18 марта в мобильном приложении "Укрзализныци" стал доступен для покупки онлайн прямой поезд Киев - Вена и пересадочный поезд Чоп - Вена, а автоматическая функция поиска маршрута с пересадкой позволяет удобно найти и приобрести сразу 2 билета.