Час подорожі з Києва до Варшави "Укрзалізницею" скоротиться майже на півтори години

З 9 червня "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави - час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща).

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Яким буде новий графік руху поїздів

поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15);

поїзд №68 Варшава – Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Скориговано графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом

Також в "Укрзалізниці" зазначають, що скориговано і графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має також скоротити як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).

поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.

поїзд №19 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).

поїзд №20 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

поїзд №23 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).

поїзд №24 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

"Оптимізація часу проведення митно-прикордонного контролю з боку України була успішно проведена у минулому році для поїздів, що прямують у напрямку як Перемишля, так й Хелму", - нагадують в УЗ.

Також зазначається, що продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.

Переглянути розклад руху, придбати квитки можна у застосунку УЗ та на оновленому вебсайті.

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніший поїзд у міжнародному сполученні

Варто зазначити, що "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

Найбільше пасажирів цьогоріч було перевезено у сполученні з Перемишлем - 451 тис., у сполученні з Хелмом - 226 тис., у сполученні з Варшавою — понад 82 тис.

Наразі "Укрзалізниця" активно готується до літнього сезону перевезень та нагадує, що в міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів: 14 - з найбільших міст України, ще 14 - з прикордонних містечок.

Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини.

Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава, де кількість місць обмежена через специфіку вагонів. Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їх кількість у парку компанії обмежена.

Тому, якщо ви не встигли купити квиток на цей поїзд, в УЗ рекомендують розглянути поїзд Львів – Рава-Руська – Варшава, а також рейси до Хелма та Перемишля.

Продажі квитків на міжнародні рейси відкриваються за 20 діб до відправлення поїзда.

Раніше повідомлялося, що задля боротьби з перекупниками квитків застосунок "Укрзалізниці" інтегрували з "Дією".

Також нагадаємо, що з 18 березня у мобільному застосунку "Укрзалізниці" став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.