УЗ призначила додатковий поїзд із Сум до Києва та відновила пряме сполучення столиці зі Славутичем

АТ "Укрзалізниця" призначило додатковий денний поїзд Київ – Суми, а також відновило пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Про поїзд №279/280 Київ – Суми

"Оперативно посилюємо транспортний звʼязок Сумщини зі столицею призначенням додаткового денного поїзда №279/280 Київ – Суми", - йдеться в повідомленні УЗ.

Зазначається, що поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 07:33. Прибуття до кінцевої станції Суми о 13:19, у зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47.

Складатиметься поїзд із сидячих вагонів.

Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.

"По станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті "Укрзалізниці"", - зауважують в компанії.

Відновлення прямого залізничного сполучення Славутича з Києвом

Крім того, "Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Відтепер тут курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд.

Для цього залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда Фастів – Чернігів до Славутича.

Регіональний поїзд №894\893 вирушає зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 та до Фастова о 21:44.

У зворотному напрямку поїзд №892\891 вирушає з Фастова о 07:00, з Києва о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46.

Також у сполученні Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859\6860 (щодня, крім вихідних) та №6862 (щодня).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" анонсувала запуск оновленої версії свого сайту для покупки залізничних квитків. На оновленому сайті доступний розширений та зручний функціонал з можливістю верифікації через "Дію.Підпис".

Крім того, в УЗ розповіли про запуск модернізованого електропоїзда на маршруті Львів – Рівне, в якому будуть розетки, пандуси та сповивальні столики.

Додамо, що за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Які напрямки користуються найбільшим попитом

Як повідомляють в "Укрзалізниці", найбільше пасажирів вже традиційно було перевезено між:

Києвом та Львовом (412 тисяч);

Києвом та Дніпром (255 тисяч);

Києвом та Харковом (237 тисяч).

"А от найбільша динаміка - у сполучення польського Хелма зі столицею, де ми перевезли на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік", - наголошують в УЗ.

Там додають, що 703 тисячі пасажирів скористалися міжнародними поїздами порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.

В УЗ нагадали також, що залізниця продовжує виконувати щоденні евакуаційні рейси з Сум, Запоріжжя, Херсона та Покровська, а також медичні евакуаційні рейси у співпраці з Командуванням Медичних Сил.