"Укрзалізниця" анонсувала запуск швидкісного поїзда Інтерсіті+ до Одеси

На великодній вікенд АТ "Укрзалізниця" у тестовому режимі відновлює курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд №761/762 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

"Крім цього, на великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ — Львів на 4 та 5 травня", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначають, що квитки на Одесу вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та касах вокзалів.

"Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів, тож не відкладайте планування подорожі!" – повідомили в УЗ.

Нагадаємо, після успішного бета-тестування "Укрзалізниця" запустила вже для всіх користувачів сервіс моніторингу квитків на потяги з можливістю автовикупу.

IT команда "Укрзалізниці" продовжує розвивати онлайн-сервіси для зручності пасажирів та цифровізувала процес претензійного повернення квитків.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси "Укрзалізниці" та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За даними нової філії "Приміська пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" протягом 2023 року послугами залізничного приміського сполучення скористалися 41,26 мільйона пасажирів.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.