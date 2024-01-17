"Укрзалізниця" збільшила продаж квитків онлайн

За підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси “Укрзалізниці” та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що доля мобільного застосунку протягом року постійно зростала - за підсумками року зафіксовано підвищення на 23,2% до рівня 37,9%.

В УЗ нагадали, що минулого року запустили:

сервіс онлайн-замовлень квитків для військовослужбовців;

сервіс онлайн-замовлень спецвагона для людей з інвалідністю;

інтеграцію мобільного застосунку з Дією для швидкого повернення квитків та придбання квитків на міжнародні напрямки;

програму лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі»

внесли багато інших доопрацювань - від запуску продажу квитків з пересадкою до можливості обрати «жіноче купе» при придбанні квитків через застосунок.

В УЗ запевнили, що на 2024 рік мають не менш амбітні плани та вже працюють над їх втіленням.

Нагадаємо, у квітні 2023 року частка продажу залізничних квитків через застосунок "Укрзалізниці" вперше перевищила обсяги продажів у касах, досягнувши 22,8% від загальної кількості проданих квитків.

А частка покупок залізничних квитків через електронні сервіси в Україні за підсумками 2021 року становила 68,5% загального обсягу.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

За місяць з моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.