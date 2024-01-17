Торік "Укрзалізниця" на чверть збільшила обсяги вантажних перевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" успішно перевезла 148,4 млн тонн вантажів. Протягом року, з березня по грудень, обсяги щомісячних перевезень зросли на 23%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Згідно з повідомленням, найбільший обсяг вантажів було перевезено через морські порти (22,3 млн тонн), а також сухопутні переходи (34,4 млн тонн). У середньому, протягом року, щомісячні перевезення складали понад 12 млн тонн вантажів, а листопад визначився як рекордний місяць із перевезенням 14,1 млн тонн вантажів.

Найбільше залізниця перевезла зерна — 30,6 млн тонн (+5,9%) і мінбудматеріалів — 29,6 млн тонн (+29,6%).

Перевезення залізних і марганцевих руд становило 27,5 млн тонн (зменшилося на 13,2%); кам'яного вугілля — 26,2 млн тонн (менше на 11,2%), чорних металів — 8,2 млн тонн ( менше на 10,6%).

Через окупацію деяких територій та постійні обстріли, "Укрзалізниця" не вийти довоєнні на показники вантажоперевезень, але наростити перевезення на експорт вдалося саме після відкриття українського морського коридору та портів.

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, за 5 місяців роботи морського коридору залізниця перевезла в напрямку чорноморських портів 8,8 млн тонн вантажів, що на 8,6% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли працював зерновий коридор.

"У грудні 2023 року ми вийшли на рекордне вивантаження — 3,8 млн тонн для чорноморських портів з початку повномасштабного вторгнення. Також залізниця майже на 33% наростила обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю, зокрема транзитом через Молдову та Румунію. Загалом, якщо порівнювати березень-грудень 2022 року та аналогічний період 2023 року, ми збільшили загальні обсяги перевезень із 102 до 126 млн тонн", — сказав він.

Додамо, що у грудні у портах Великої Одеси щодня вивантажувалося приблизно 900 вагонів із зерном. Проте "Укрзалізниця" ввела тимчасову заборонуна вантажні перевезення у напрямку станції Одеса-Порт. Обмеження стосується транспортування зернобобових культур та насіння.

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