У портах Великої Одеси спостерігається збільшення обсягу вивантаження вагонів із зерном

Протягом цього тижня у портах Великої Одеси щодня вивантажується приблизно 900 вагонів із зерном, що на 42 вагони більше, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє Rail.insider.

На даний момент у напрямку морських портів рухається 6712 вагонів із зерном, тобто, на 1093 одиниці більше, ніж минулого тижня. Проте, знизилася кількість вагонів, що направляються до Ізмаїла. Цього тижня це – 231 вагон, проти 396 минулого тижня. Щодобовий показник вивантаження скоротився на 13 вагонів і складає 49 одиниць.

Згідно з повідомленням, затримки у вивантаженні в портах виникають внаслідок постійних повітряних тривог, що змушує персонал портових операторів перебувати у бомбосховищах.

В той же час, за першу половину грудня "Укрзалізниця" перевезла 1 млн 48 тис. 300 т зернових вантажів, при чому 807 тис. 100 т — у напрямку морських портів. Серед найбільших отримувачів зернових в експортному сполученні — порти Чорноморськ (327 тис. 400 т) та Одеса (254 тис. т).

Зауважимо, що через розпочаті ремонтні роботи залізничної інфраструктури на мережі АТ "Укрзалізниця", що ускладнює рух вантажних потягів у напрямку портів Великої Одеси. Однак заступником директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов зазначив, що ситуація є під контролем.

Додамо, що "Укрзалізниця" ввела тимчасову заборону на вантажні перевезення у напрямку станції Одеса-Порт. Обмеження стосується транспортування зернобобових культур та насіння. Його дія розпочалася з 15 листопада і розповсюджується на компанії ТОВ "Укрелеваторпром

Нагадаємо, "Укрзалізниця" та американська девелоперська компанія DAI Global LLC підписали меморандум щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Економічна підтримка України", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Він передбачає розвиток експорту українського зерна залізничним транспортом.

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