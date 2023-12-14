В портах Большой Одессы наблюдается увеличение объема выгрузки вагонов с зерном

В течение этой недели в портах Большой Одессы ежедневно выгружается около 900 вагонов с зерном, что на 42 вагона больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает Rail.insider.

На данный момент в направлении морских портов движется 6712 вагонов с зерном, то есть на 1093 единицы больше, чем на прошлой неделе. Однако снизилось количество вагонов, направляемых в Измаил. На этой неделе это – 231 вагон, против 396 на прошлой неделе. Ежесуточный показатель выгрузки сократился на 13 вагонов и составляет 49 единиц.

Согласно сообщению, задержки в выгрузке в портах возникают в результате постоянных воздушных тревог, что вынуждает персонал портовых операторов находиться в бомбоубежищах.

В то же время за первую половину декабря "Укрзализныця" перевезла 1 млн 48 тыс. 300 т зерновых грузов, причем 807 тыс. 100 т — в направлении морских портов. Среди крупнейших получателей зерновых в экспортном сообщении – порты Черноморск (327 тыс. 400 т) и Одесса (254 тыс. т).

Отметим, что из-за начатых ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры на сети АО "Укрзализныця", что затрудняет движение грузовых поездов в направлении портов Большой Одессы. Однако заместителем директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев отметил, что ситуация находится под контролем.

Добавим, что "Укрзализныця" ввела временный запрет на грузовые перевозки по направлению станции Одесса-Порт. Ограничение касается транспортировки зернобобовых культур и семян. Его действие началось с 15 ноября и распространяется на компании ООО "Укрелеваторпром"

Напомним, "Укрзализныця" и американская девелоперская компания DAI Global LLC подписали меморандум по реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID). Он предполагает развитие экспорта украинского зерна железнодорожным транспортом.

Источник фото: ua.depositphotos.com