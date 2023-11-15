В течение недели количество вагонов с зерном в направлении Измаила сократилось на 34,6%

За последнюю неделю количество вагонов с зерном, направлявшихся в порт Измаил, уменьшилось на 34,6%. Очередь вагонов с зерном в направлении порта сократилась на 321 единицу с 929 до 608 вагонов.

Об этом сообщил заместителем директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

Он отметил, что среднесуточный показатель выгрузки вагонов с зерном в порту Измаил остается на уровне 142 вагона в сутки. За последнюю неделю этот показатель уменьшился на 35 вагонов в сутки, что составляет 19,8%.

В то же время в портах Большой Одессы наблюдается рост среднесуточной выгрузки вагонов с зерном, который колеблется от 800 до 1050 вагонов в сутки. Средний показатель выгрузки вагонов в этих портах составляет 824 вагона в сутки и за последнюю неделю объем увеличился на 26 вагонов в сутки.

По его словам, также постоянно растет количество вагонов с зерном, которые двигаются в направлении портов Большой Одессы. За последнюю неделю этот показатель увеличился с 4871 до 5192 вагонов.

Отметим, что из-за начатых ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры на сети АО "Укрзализныця", что затрудняет движение грузовых поездов в направлении портов Большой Одессы. Однако Валерий Ткачев отметил, что ситуация находится под контролем.

Добавим, что "Укрзализныця" ввела временный запрет на грузовые перевозки в направлении станции Одесса-Порт. Ограничение касается транспортировки зернобобовых культур и семян. Его действие началось с 15 ноября и распространяется на компании ООО "Укрелеваторпром", "Зектер", ООО "Укрэлевторпом" для "Укравтопром".

Напомним, "Укрзализныця" и американская девелоперская компания DAI Global LLC подписали меморандум по реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID). Он предполагает развитие экспорта украинского зерна железнодорожным транспортом.