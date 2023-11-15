Кількість вагонів із зерном у напрямку Ізмаїлу протягом тижня скоротилася на 34,6%

За останній тиждень кількість вагонів із зерном, що направлялися до порту Ізмаїл, зменшилася на 34,6%. Черга вагонів із зерном у напрямку порту скоротилася на 321 одиницю з 929 до 608 вагонів.

Про це повідомив заступником директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Він зазначив, що середньодобовий показник вивантаження вагонів із зерном у порту Ізмаїл залишається на рівні 142 вагони на добу. Протягом останнього тижня цей показник зменшився на 35 вагонів на добу, що складає 19,8%.

В той же час в портах Великої Одеси спостерігається зростання середньодобового вивантаження вагонів із зерном, що коливається від 800 до 1050 вагонів на добу. Середній показник вивантаження вагонів у цих портах становить 824 вагони на добу, і за останній тиждень обсяг збільшився на 26 вагонів на добу.

За його словами також постійно зростає кількість вагонів із зерном, які рухаються у напрямку портів Великої Одеси. Протягом останнього тижня цей показник збільшився з 4871 до 5192 вагонів.

Зауважимо, що через розпочаті ремонтні роботи залізничної інфраструктури на мережі АТ "Укрзалізниця", що ускладнює рух вантажних потягів у напрямку портів Великої Одеси. Однак Валерій Ткачов зазначив, що ситуація є під контролем.

Додамо, що "Укрзалізниця" ввела тимчасову заборону на вантажні перевезення у напрямку станції Одеса-Порт. Обмеження стосується транспортування зернобобових культур та насіння. Його дія розпочалася з 15 листопада і розповсюджується на компанії ТОВ "Укрелеваторпром", "Зектер", ООО "Укрелевторпом" для "Укравтопром".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" та американська девелоперська компанія DAI Global LLC підписали меморандум щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Економічна підтримка України", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Він передбачає розвиток експорту українського зерна залізничним транспортом.