На ProZorro відбудеться перший аукціон із продажу цифрової речі

На державному майданчику ProZorro виставили на продаж 0,1 BTC з початковою ціною лота в 188 000 тисяч гривень. Аукціон запланований на 14 травня 2024 року.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

Зазначається, що через платформу Прозорро.Продажі виставлено на аукціон цифрову річ (Біткоін, BTC).

«Згідно зі статтею 177 ЦК об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права», - повідомляється на сайті ProZorro.

Там додають, що кожна юридична або фізична особа має можливість повністю відкрито , законно та просто придбати цифрові речі.

Для участі в аукціоні необхідно надати низку документів. Для фізичної особи, зокрема, це:

копія паспорта;

копія ІПН;

довідка про доходи;

запевнення, що для придбання цифрової речі не використовуються кошти, одержані незаконно;

довідка з адресою електронного гаманця для нарахування 0,1 BTC за шаблоном;

виписка з ЄДРПОУ.

Також від учасника потрібно сплатити реєстраційний збір у розмірі 340 грн та залишити гарантійний внесок на суму 9400 грн.

Аукціон заплановано на 14 травня 2024 року.

Як пише incrypted.com, наразі біткоін торгується по $62 154, згідно з TradingView. Це означає, що ринкова ціна 0,1 BTC становить $6215,4. При цьому початкова вартість лота на ProZorro є значно нижчою.

Примітно, що на ProZorro зазначено, що на майданчику є можливість виставити й інші цифрові речі.

За останній місяць ціна BTC впала на 13% та склала $61,1 тис. Ця ситуація може здаватися дивною, оскільки 20 квітня відбувся халвінг, на який кожні чотири роки очікує уся крипто індустрія. Після події курс цифрового золота мав би йти угору та досягти нових цінових максимумів, але поки що цього не відбувається. Детально про те, скільки може коштувати Bitcoin найближчі півроку, читайте в матеріалі Delo.ua.

Джерело фото: ua.depositphotos.com