Після халвінгу. Чому курс біткоїну може зрости чи впасти до середини осені

За останній місяць ціна BTC впала на 13% та склала $61,1 тис. Ця ситуація може здаватися дивною, оскільки 20 квітня відбувся халвінг, на який кожні чотири роки очікує уся крипто індустрія. Після події курс цифрового золота мав би йти угору та досягти нових цінових максимумів, але поки що цього не відбувається. Редакція Delo.ua поспілкувалась з експертами та з’ясувала, скільки може коштувати Bitcoin найближчі півроку.

Як відбувся халвінг та чому вартість BTC застрягла на місці

Цього року черговий та вже четвертий за рахунком халвінг відбувся, як і очікувалося, 20 квітня. В цей день винагорода майнерів за видобування біткоїну зменшилась вдвічі – з 6,25 до 3,125 BTC.

"Халвінг - це плаваюча дата, яка залежить, грубо кажучи, від кількості зроблених транзакцій - за фактом від кількості зроблених блоків – кожні 210 тис. блоків", - говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua.

Нагадаємо, Delo.ua вже пояснювало, як проходить халвінг BTC. Майнери видобувають біткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі Bitcoin. Блоки – це записи у блокчейн-мережі, завдяки ним існує інфраструктура криптовалюти.

Всього майнери можуть видобути 21 млн монет. За роботу люди отримують винагороду. Її розмір зменшується у 2 рази, коли виготовлено наступні 210 тис. блоків у блокчейні. Це й називається халвінг.

Коли 20 квітня відбувся халвінг, курс біткоїна знаходився, за даними Coinmarketcap, на рівні $63,9 тис. Після події можна було очікувати, що вартість цифрового золота поступово піде угору, але цього не відбулося – наразі монета коливається на рівні $61 тис. Тобто, учасники криптоіндустрії спостерігають стабільний песимістичний тренд.

Після халвінгу біткоїн знаходиться в депресії. Джерело: Coinmarketcap.

Насправді така поведінка BTC цілком логічна, адже монета продемонструвала суттєве зростання у ціні в період з січня до початку березня. В цей час курс біткоїну навіть досяг нового історичного максимуму у $69,2 тис., який було зафіксовано 5 березня. А 14 березня головна криптовалюта зросла до $73,3 тис. Але далі перевершити вказаний рекорд біткоїну поки що не вдалося, хоча монета намагалася декілька разів перейти рівень у $71-72 тис.

Експерти пояснюють різке зростання курсу біткоїну, що спостерігалося на початку року, січневим схваленням у США 11-ти спотових Bitcoin-ETF. В цьому переліку відомі гравці інвестринку: Grayscale, BlackRock, Fidelity та ін. Тепер ці фонди торгуються на біржах. Тож, як результат, інвестори можуть покупати біткоїн не тільки самостійно на біржах, а й через інвестиційні фонди, де їх активи мають високий захист та гарантії повернення грошей.

Новий інвестиційний інструмент виявився дуже цікавим для інвесторів з великими грошима. Вони почали активно купувати біткоїни через спотові Bitcoin-ETF. Як результат, на крипторинок прийшло багато грошей, а курс цифрового золота пішов угору. Тож тепер виникає питання: який з трендів наразі найбільше мотивує курс BTC до зростання – криптофонди чи халвінг.

Як халвінг впливає на зростання курсу біткоїну

Як пояснює в коментарі Delo.ua засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко, халвінг у мережі Bitcoin вже кілька разів призводив до сильного зростання курсу криптовалюти. Так, під час халвінгу 2012 року Bitcoin подорожчав більш ніж на 1000%, а у 2016 та 2020 роках BTC виріс більш ніж на 100%.

"У кейсі 2024 року зростання становило близько 75%. Але в цей тренд включено лише передхалвінгове ралі або п’ять місяців до скорочення винагороди за майнінг. А у наступні 6 місяців після останнього халвінгу, що відбувся 20 квітня, має пройти ще й постхалвінгове ралі. Воно значно збільшить приріст біткоїну". Наталія Бойко засновник компанії SpiceProp

На скільки саме подорожчає BTC ще ніхто не знає, каже експерт, але криптоінвестори вже звертають увагу на унікальність четвертого халвінгу. Це єдиний випадок, коли Bitcoin оновив історичний максимум напередодні події та досяг у березні позначки $73 864.

"Основною причиною незвичайної поведінки BTC інвестори вважають приплив коштів через спотові Bitcoin-ETF. За кілька місяців у фонди надійшло $50 млрд. Вони стали одними з найпопулярніших серед ETF. Для криптовалютного ринку це стало допінгом, який під ідею халвінгу розігнав ціну BTC до історичної вершини набагато раніше. У попередніх трьох випадках, новий рекорд ціни встановлювався лише протягом року після халвінгу", - розповідає Наталія Бойко.

Чи залишається халвінг основним драйвером росту крипторинку

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звертає увагу на те, що зараз на динаміку біткоїну найбільше впливають ETF, а не халвінг. Такий тренд відбувся через акумуляцію обсягів клієнтських коштів і біткоїнів та велику торговельну активність ETF.

"Все це переводить криптоторгівлю зі стану дикого ринку в стан більш-менш регульованого фондами руху. Якщо революцію не можна зупинити, то її треба очолити. Цим і займаються крипто ETF. Далі ця тенденція стане тільки більш активною". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

За словами експерта, у нових умовах майнери залишаються обслуговуючою інфраструктурою для блокчейну Біткоїн та ресурсом для нових монет біткоїну, видобуток якого стає складніше.

"Майнери - це грізна сила з власним запасом монет. Вихід майнерів зі своїми накопиченими запасами біткоїнів може обвалити крипторинок, але ця ситуація їм не вигідна. В результаті майнери будуть підлаштовуватися під динаміку капіталу фондів, щоб продавати намайнені біткоїни за релевантною для себе ціною. Більше того, вони накопичували біткоїни спеціально під зростання ціни та попит з боку ETF", - говорить Шевчишин.

Тим часом Біткоїн Фонди зі своїми обсягами не зможуть підлаштовуватися під реалії крипторинку, адже їх політику визначає приплив та відтік капіталу. Тобто, якщо приходять гроші від інвесторів, їх треба розміщувати в біткоїні, а коли йдуть інвестори - треба продавати монети і розраховуватися з клієнтами.

"Тому не виключено, що біткоїн фонди продовжать залишатися основним рушієм крипторинку ще довгий час", - каже аналітик.

Як буде змінюватися курс біткоїну найближчим часом

За даними Сoinshares, собівартість майнінгу майнінговими компаніями після халвінгу становить $53 тис. Для ринку це буде своєрідним нижнім кордоном можливих коливань, звертає увагу Шевчишин.

"Це означає, що ринок не може перебувати тривалий час – біля місяця - нижче за рівень собівартості майнінгу, оскільки це руйнівний тренд для інфраструктури і різко скорочує приплив нових монет на крипторинок", - говорить експерт.

Але Шевчишин також додає: корекція ціни – це гарна можливість для інвесторів, які можуть докупити біткоїни по мінімальному курсу.

Великі інвестори активно купують біткоїн через інвестбіржі. Джерело: Coinchares.

Що очікувати від курсу біткоїну найближчі півроку

Редакція Delo.ua попросила експертів скласти прогноз – оптимістичний, негативний та базовий – для курсу біткоїну на весь постхалвінговий період. Як правило, це ралі для Bitcoin займає близько 6 місяців після чергового скорочення винагороди за майнінг у два рази.

"Останній халвінг стався 20 квітня 2024 року, отже, дедлайн постхалвінгового ралі припадає на 20 жовтня", - пояснює Наталія Бойко.

Тож давайте дізнаємося, до яких показників BTC може зрости чи впасти.

Прогноз курсу біткоїну від Шевчишина до середини осені

Базовий сценарій Bitcoin

Експерт вважає, що у основному сценарії цифрове золото має знаходитися у межах $60-70 тис. Такий сценарій задовольняє всіх учасників крипторинку, що дозволяє акумулювати ресурси для наступних рухів.

"Більше того, зазвичай після попередніх халвінгів ціна біткоїну перебувала у боковику, тобто, не зростала та не падала на протязі 3-6 місяців. Це можна вважати часом проїдання майнерами запасів BTC, намайнених до халвінгу". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Негативний сценарій BTC

В песимістичному сценарії Шевчишин очікує сповзання цифрового золота в зону $47-53 тис. із різким зростанням волатильності та періодичними спробами повернуться до $60 тис. В таких умовах ETF зазнають відпливу капіталу і змушені продавати біткоїни в ринок.

Такий розклад можливий через декілька причин:

корекція широкого ринку акцій,

погіршення інвестиційних настроїв,

розпродаж запасів біткоїну майнерами,

великі партії заарештованих монет,

відтік або відсутність нового припливу капіталу в ETF фонди.

Оптимістичний сценарій для курсу біткоїну

Якщо курс цифрового золота зайде в позитивний тренд, тоді монета може спробувати вийти на рівень $80 тис., вважає Шевчишин. Але для такого стрибка в криптовалюти поки що мало сил, хоча в майбутньому ситуація може змінитися, зокрема, через підвищення зацікавленості інвесторів у біткоін ETF.

Прогноз курсу Bitcoin від Бойко до середини осені

Для оцінки можливої поведінку біткоїну у постхалвінговий період експерт Наталія Бойко взяла мінімальне зростання у 75%. В день халвінгу – 20 квітня – ціна цифрового золота досягла відмітки у $63 870. Тож якщо взяти цей показник за основу, тоді у жовтні Bitcoin може вирости до $110-112 тис. за монету.

"Шлях до цієї мети може бути дуже різним. У попередніх трьох кейсах постхалвінгового ралі в перші 2 місяці бували досить глибокі відкати. Але вони не перевищували 25%. У поточній ситуації це означає, що Bitcoin у травні-червні може відкотитися до $50 тис. З погляду статистики, це найнегативніший сценарій. І вже після цього курс вирушить до $110-112 тис.". Наталія Бойко засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко

Основною причиною для можливої корекції BTC може бути стандартний для травня розпродаж на глобальних фінансових ринках, зазначає експерт. Справа в тому, що, згідно зі статистикою, прибутковість ринку акцій у період із травня по жовтень у 3-4 рази нижча, ніж у період з листопада по травень. В результаті Уолл-стріт каже "продавай у травні і йди".

"Тож кореляція із фондовими індексами може легко потягнути за собою криптовалюту", - попереджає Бойко.

Як халвінг може вплинути на курс альткоїнів

Оцінки експертів щодо впливу квітневого халвінгу на курс альткоїнів розділилися. Зокрема, Наталія Бойко вважає, що ця подія змінить майбутнє не тільки для біткоїну, а й для інших монет.

"Альткоїни точно не залишаться осторонь постхалвіногового ралі Bitcoin. Якщо орієнтуватися на Ethereum (ETH) як алькоїновий бенчмарк, то середнє зростання цієї частини криптовалютного ринку становитиме 50% і більше від ціни 20 квітня. Для ETH це зростання до 20 жовтня може дійти до відмітки у $4800-5000", - прогнозує Бойко.

Андрій Шевчишин каже, що в умовах постхалвінгової стабілізації ціни біткоїну на рівні $60-70 тис. альткоїни намагатимуться жити своїм життям. Це значить, що кореляція з "першою валютою" ослабне.

"Відповідно, драйверами руху альткоїнів виступатимуть їхні власні новини, очікування та спекуляції. Винятки становитимуть різкі та великі рухи біткоїну або пробою ним сильних рівнів підтримки чи опору", - говорить експерт.

Що думають про майбутнє курсу біткоїну іноземні експерти

В основному аналітики вважають, що після халвінгу цифрове золото має зростати. Зокрема, експерти компанії Finder кажуть, що до кінця 2024 року ціна біткоїну досягне відмітки $109,1 тис., у 2025 - до $150,9 тис., у 2030 - до $567,7 тис. Такі висновки експерти зробили на базі останнього квітневого опитування 31-ка учасника криптоіндустрії.

Курс біткоїну зростатиме до 2030 року. Джерело: Finder

Зокрема, віце-президент Web3 для RealFevr Педро Фебреро вважає, що ціна BTC сягне $200 тис. до кінця 2024 року. Причина – зацікавленість інвесторів у можливості придбати біткоїни через біржові фонди.

"Динаміка цін на біткоїн демонструє вплив нещодавно запущених біржових фондів (ETF). Тепер, коли BTC досяг історичного максимуму у березні, я підозрюю, що більше покупців заполонить ринок і підштовхне біткоїн ще вище", - каже Фебреро.

Засновник Unocoin Technologies PVT LTD Сатвік Вішванат також налаштований оптимістично. Він прогнозує, що у 2024 році BTC досягне $150 тис., тому що в цій монеті зацікавлені великі та роздрібні інвестори.

"Аналіз історичних цінових тенденцій, ринкових настроїв, темпів впровадження та макроекономічних факторів, таких як інфляція та геополітичні події, вплинули на прогнози ціни біткоїну. Поточна ціна BTC вважається заниженою через його зростаюче впровадження як захист від інфляції та збільшення інституційного інтересу. Ці фактори вказують на підвищення вартості біткоїна, що підтримується його обмеженою пропозицією та зростаючим попитом як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів", - говорить Вішванат.

А співзасновник Origin Protocol Джош Фрейзер впевнений, що BTC досягне лише $150 тис. на піку в 2024 році, хоча в майбутньому монета може бути більш привабливою, ніж золото.

"Біткоїн ETF продовжуватимуть приносити мільярди доларів нових надходжень у BTC у 2024 році. Халвінг ще більше обмежить кількість монет на ринку, діючи як головний каталізатор ціни. У довгостроковій перспективі біткоїн випередить золото в конкуренції як більш доступний, подільний і переданий актив. Це призвело до мого прогнозу ціни BTC у $1,1 млн до 2030 року", - пояснює Фрейзер.

Своєю чергою, технічний директор Komodo Platform Кадан Стадельманн не виключає, що BTC чекає непростий рік. Тобто, в негативних умовах монета може впасти до $39 450, або на фоні позитиву зрости до $133 тис.