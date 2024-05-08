На ProZorro состоится первый аукцион по продаже цифровой вещи

На государственной площадке ProZorro выставили на продажу 0,1 BTC с начальной ценой лота в 188 000 тысяч гривен. Аукцион намечен на 14 мая 2024 года.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

Отмечается, что через платформу Прозорро.Продажи выставлена на аукцион цифровая вещь (Биткоин, BTC).

"Согласно статье 177 ГК объектами гражданских прав являются вещи, деньги, ценные бумаги, цифровые вещи, имущественные права", - сообщается на сайте ProZorro.

Там добавляют, что у каждого юридического или физического лица есть возможность полностью открыто, законно и просто приобрести цифровые вещи.

Для участия в аукционе необходимо предоставить ряд документов. Для физического лица, в частности, это:

копия паспорта;

копия ИНН;

справка о доходах;

заверение, что для приобретения цифровой вещи не используются незаконно полученные средства;

справка с адресом электронного кошелька для начисления 0,1 BTC по шаблону;

выписка из ЕГРПОУ.

Также от участника нужно уплатить регистрационный сбор в размере 340 грн. и оставить гарантийный взнос на сумму 9400 грн.

Аукцион запланирован на 14 мая 2024 года.

Как пишет incrypted.com, сейчас биткоин торгуется по $62 154, согласно TradingView. Это означает, что рыночная цена 0,1 BTC составляет $6215,4. При этом начальная стоимость лота на ProZorro значительно ниже.

Примечательно, что на ProZorro говорится, что на площадке есть возможность выставить и другие цифровые вещи.

За последний месяц цена BTC упала на 13% и составила $61,1 тыс. Эта ситуация может казаться странной, поскольку 20 апреля произошел халвинг, который каждые четыре года ожидает вся криптическая индустрия. После события курс цифрового золота должен был идти вверх и достичь новых ценовых максимумов, но пока этого не происходит. Подробно о том, сколько может стоить Bitcoin в ближайшие полгода, читайте в материале Delo.ua.

Источник фото: ua.depositphotos.com