Microsoft додасть підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365

Компанія Microsoft оголосила про підтримку нових мов у Copilot для Microsoft 365 – українська входить до числа 16 мов, які було додано до сервісу.

Про це інформує видання Gagadget з посиланням на пресреліз компанії.

Зазначається, що програми Microsoft 365 локалізуються мовою користувача на основі налаштувань застосунків. Щоб використовувати українську мову, користувачі можуть встановити бажану мову в різних програмах (Microsoft Teams, Word, PowerPoint або Excel, Microsoft365.com, Bing.com).

Повідомляється, що сьогодні Copilot для Microsoft 365 може ще не розуміти кожного розмовного виразу чи лінгвістичної конструкції певної мови, оскільки великі мовні моделі є специфічними для різних мов. Як вхідні, так і вихідні дані вимагають тренування на наборах слів.

"Я радий повідомити, що українська мова тепер підтримується в Copilot для Microsoft 365", - прокоментував новину директор Microsoft в Україні та країнах Балтії Леонід Полупан.

Він зазначив, що це значний крок у наданні доступу до передових технологічних інновацій для україномовних користувачів.

"Впровадження інноваційних інструментів українською мовою не тільки визнає унікальність культури та потреб України, але й забезпечує участь та користь від технологічних досягнень, які формують наш світ. Майбутнє виглядає багатообіцяючим, і воно говорить нашою мовою!", – додав Полупан.

Про Microsoft Copilot

Microsoft Copilot – це "персональний помічник" на основі штучного інтелекту (ШІ). Це надпотужний інструмент, призначений для допомоги у виконанні завдань, пошуку інформації, генерації креативних текстових форматів і коду.

Copilot для Microsoft 365 поєднує в собі потужність великих мовних моделей (LLM) з бізнес-даними та програмами Microsoft 365, щоб розкрити творчий потенціал, збільшити продуктивність і підвищити рівень навичок.

Copilot інтегрується в Microsoft 365 двома способами: вбудований в програми для роботи Word, PowerPoint, Outlook, Teams Excel тощо. А також інтегрується між додатками, працюючи з усіма даними компанії, які знаходяться у хмарі, та з контентом користувача – документами, календарем, чатами, зустрічами, контактами – дозволяючи користувачам вказувати результати або завдання, які вони хочуть виконати, а Copilot організовує та автоматизує кроки за них.

Copilot для Microsoft 365 доступний для бізнес-клієнтів з ліцензіями Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 та E5. Корпорація Microsoft планує зробити Copilot для Microsoft 365 доступним для компаній будь-якого типу та розміру.

Нагадаємо, компанія Microsoft запустила чат-бот Copilot без анонсу у вигляді програми для Android у середині грудня 2023 року.

Крім того, Microsoft оголосила, що їх новий штучний інтелект Copilot незабаром буде інтегрований безпосередньо в комп'ютери користувачів і зможе працювати не лише через інтернет.

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