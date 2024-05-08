Microsoft добавит поддержку украинского языка в Copilot для Microsoft 365

Компания Microsoft объявила о поддержке новых языков в Copilot для Microsoft 365 – украинский входит в число 16 языков, добавленных в сервис.

Об этом сообщает издание Gagadget со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что приложения Microsoft 365 локализуются на языке пользователя на основе настроек приложений. Чтобы использовать украинский язык, пользователи могут установить желаемый язык в разных приложениях (Microsoft Teams, Word, PowerPoint или Excel, Microsoft365.com, Bing.com).

Сообщается, что сегодня Copilot для Microsoft 365 может еще не понимать каждое разговорное выражение или лингвистическую конструкцию определенного языка, поскольку большие языковые модели специфичны для разных языков. Как входящие, так и исходящие данные требуют тренировки на наборах слов.

"Я рад сообщить, что украинский язык теперь поддерживается в Copilot для Microsoft 365", – прокомментировал новость директор Microsoft в Украине и странах Балтии Леонид Полупан.

Он отметил, что это значительный шаг в предоставлении доступа к передовым технологическим инновациям для украиноязычных пользователей.

"Внедрение инновационных инструментов на украинском языке не только признает уникальность культуры и потребностей Украины, но и обеспечивает участие и пользу технологических достижений, которые формируют наш мир. Будущее выглядит многообещающим, и оно говорит на нашем языке!", - добавил Полупан.

О Microsoft Copilot

Microsoft Copilot – это "персональный помощник" на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это сверхмощный инструмент, предназначенный для помощи в выполнении задач, поиске информации, генерации креативных текстовых форматов и кода.

Copilot для Microsoft 365 сочетает в себе мощность больших языковых моделей (LLM) с бизнес-данными и приложениями Microsoft 365, чтобы раскрыть творческий потенциал, увеличить производительность и повысить уровень навыков.

Copilot интегрируется в Microsoft 365 двумя способами: встроен в программы для работы Word, PowerPoint, Outlook, Teams Excel и т.д. А также интегрируется между приложениями, работая со всеми находящимися в облаке данными компании и с контентом пользователя – документами, календарем, чатами, встречами, контактами – позволяя пользователям указывать результаты или задания, которые они хотят выполнить, а Copilot организует и автоматизирует шаги за них.

Copilot для Microsoft 365 доступен для бизнес-клиентов с лицензиями Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 и E5. Корпорация Microsoft планирует сделать Copilot для Microsoft 365 доступным для компаний любого типа и размера.

Напомним, компания Microsoft запустила чат-бот Copilot без анонса в виде программы для Android в середине декабря 2023 года.

Кроме того, Microsoft объявила, что их новый искусственный интеллект Copilot в скором времени будет интегрирован непосредственно в компьютеры пользователей и сможет работать не только через Интернет.

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